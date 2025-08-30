En contra de la afición: Vladimir Quesada toma una inesperada decisión que hace ruido en Saprissa

El Deportivo Saprissa está golpeado, otra vez en este 2025, luego de haber quedado eliminado de la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Es la primera vez que le sucede al Monstruo desde que se disputa en 2023. Anteriormente habían superado esta instancia, pero ahora no pasaron ni la primera etapa.

El empate como local frente a Motagua significó un duro golpe para los Morados. Es por eso que, en la antesala del clásico nacional frente a la Liga Deportiva Alajuelense, Vladimir Quesada tomó una decisión inesperada con respecto a uno de los jugadores que más le gusta a la afición.

La inesperada decisión de Vladimir Quesada en el clásico ante Alajuelense

Se trata de Kenay Myrie, quien no será titular en el duelo contra la Liga y esperará por un lugar en el banco de suplentes. La joven promesa era una de las figuras fijas en el equipo. Sin embargo, su salida llamó la atención entre la afición, la cual no tardó en mostrar su descontento con el entrenador.

Otro de los que aguardará en la segunda parte para ingresar es Mariano Torres. El volante argentino viene de sufrir una lesión en su tobillo que lo marginó del último partido. Por este motivo, no fue de la partida, ya que no está en óptimas condiciones.

La presencia que enfurece a la afición de Saprissa

Además de la salida de Myrie, otro de los grandes cuestionamientos que el aficionado morado le hizo a Quesada es la presencia de Gustavo Herrera. El panameño atraviesa un mal momento y todavía sigue sin marcar goles desde su llegada (ya suma nueve partidos).

En unanimidad, la afición de Saprissa se pregunta porqué Herrera es titular indiscutido, a pesar de que aún no se estrenó en la red. Este sábado contará con la presencia estelar de su madre, quien se apareció de sorpresa para darle una motivación extra en este complicado presente.