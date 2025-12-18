Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Municipal vs. Achuapa: EN VIVO y GRATIS el partido por la semifinal de vuelta del Apertura 2025, Liga Nacional de Guatemala

Municipal y Achuapa se enfrentarán en un partido que promete emociones en El Trébol.

24' - Pierden fuerza

Municipal comienza a bajar su ritmo, mientras Achuapa aprovecha para adelantar líneas. 

Publicidad

15' - Anulado

Gol invalidado a Municipal por fuera de lugar de Yunior Yuri Pérez quien estaba adelantado a la hora de mandar la pelota al fondo. 

10' - Primer aviso de Achuapa

Isaías De León saca tiro lejano que Braulio Linares atrapa a dos tiempos. 

9' - Se ordenan

Achuapa comienza a ordenarse luego de la presión que ejerció Municipal en el arranque. 

3' - Insisten los rojos

Gran centro de José Morales que Cristian Hernández remató en el segundo palo, pero se fue muy arriba de la portería de Achuapa. 

Publicidad

2' - Primer aviso

Tiro de Rudy Muñoz que se va desviado de la portería de Achuapa. 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Rueda el balón en el estadio El Trébol. Municipal y Achuapa disputan la vuelta de las semifinales. 

Se acerca el pitazo inicial

Inician los actos protocolarios en El Trébol con la entonación del himno de Guatemala. 

No para la lluvia

Guatemala sigue siendo afectada por el clima lluvioso y en el estadio El Trébol no ha sido la excepción. 

Alineación de Achuapa

Los cebolleros confirman su once para enfrentar a los rojos

Publicidad

Así sale Municipal

Los rojos dan a conocer su alineación

Gran ambiente en El Trébol

Los aficionados de Municipal se hacen presentes al reducto de la zona 3 capitalina. 

Tweet placeholder

Pantallas gigantes

Desde El Progreso, Jutiapa, aficionados de Achuapa seguirán el partido en pantallas gigantes

Tweet placeholder

Antigua a la espera de su rival

El ganador del partido de Municipal contra Achuapa enfrentará a Antigua en la final.

Tweet placeholder

Convocatoria de Municipal

Municipal dio a conocer el listado de jugadores que enfrentarán a Achuapa

Tweet placeholder
Publicidad

¡Bienvenido al minuto a minuto de Municipal vs. Achuapa!

En FCA le traemos todos los detalles de la semifinal de vuelta del Apertura 2025, que iniciará a las 20:00 p.m. de Guatemala y el resto de la región central (21:00 de Panamá y 22:00 ET de Estados Unidos).

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los rojos y cebolleros van por la clasificación.
© MunicipalLos rojos y cebolleros van por la clasificación.

El Torneo Clausura 2026 de Guatemala conocer hoy a su último finalista, cuando Municipal reciba la visita de Achuapa en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol, en el que uno de los dos será el rival de Antigua GFC en la pelea por el título.

Los rojos y cebolleros igualaron 1-1 en la ida en el Winston Pineda Gudiel, por lo que esto hace que los hoy locales necesiten por lo menos otro empate para avanzar, mientras en el caso de los orientales estén obligados a conseguir la victoria.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Xelajú sorprende con un mensaje contundente a Amarini Villatoro tras su fichaje por Cartaginés
Guatemala

Xelajú sorprende con un mensaje contundente a Amarini Villatoro tras su fichaje por Cartaginés

La IA predice el resultado de Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta
Guatemala

La IA predice el resultado de Municipal vs. Achuapa por la semifinal de vuelta

Amarini Villatoro se despidió de Xelajú con dardo que sacude el camerino
Guatemala

Amarini Villatoro se despidió de Xelajú con dardo que sacude el camerino

Saprissa confirma la noticia que expone a Unafut
Deportivo Saprissa

Saprissa confirma la noticia que expone a Unafut

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo