Municipal vs. Achuapa: EN VIVO y GRATIS el partido por la semifinal de vuelta del Apertura 2025, Liga Nacional de Guatemala

En FCA le traemos todos los detalles de la semifinal de vuelta del Apertura 2025, que iniciará a las 20:00 p.m. de Guatemala y el resto de la región central (21:00 de Panamá y 22:00 ET de Estados Unidos).

Guatemala sigue siendo afectada por el clima lluvioso y en el estadio El Trébol no ha sido la excepción.

Rueda el balón en el estadio El Trébol. Municipal y Achuapa disputan la vuelta de las semifinales.

Gran centro de José Morales que Cristian Hernández remató en el segundo palo, pero se fue muy arriba de la portería de Achuapa.

Gol invalidado a Municipal por fuera de lugar de Yunior Yuri Pérez quien estaba adelantado a la hora de mandar la pelota al fondo.

El Torneo Clausura 2026 de Guatemala conocer hoy a su último finalista, cuando Municipal reciba la visita de Achuapa en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol, en el que uno de los dos será el rival de Antigua GFC en la pelea por el título.

Los rojos y cebolleros igualaron 1-1 en la ida en el Winston Pineda Gudiel, por lo que esto hace que los hoy locales necesiten por lo menos otro empate para avanzar, mientras en el caso de los orientales estén obligados a conseguir la victoria.