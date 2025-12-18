Municipal vs. Achuapa: EN VIVO y GRATIS el partido por la semifinal de vuelta del Apertura 2025, Liga Nacional de Guatemala

El Torneo Clausura 2026 de Guatemala conocer hoy a su último finalista, cuando Municipal reciba la visita de Achuapa en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como El Trébol, en el que uno de los dos será el rival de Antigua GFC en la pelea por el título.
Los rojos y cebolleros igualaron 1-1 en la ida en el Winston Pineda Gudiel, por lo que esto hace que los hoy locales necesiten por lo menos otro empate para avanzar, mientras en el caso de los orientales estén obligados a conseguir la victoria.