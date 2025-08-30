La estadía de Gustavo Herrera en Costa Rica desde su llegada al Deportivo Saprissa no ha sido para nada positiva. El delantero panameño sumó nueve partidos y todavía no logró marcar en casi 500 minutos disputados con la camiseta morada.

Hasta el momento, Herrera solo se ha ganado la crítica de la afición. Con tan solo 19 años, le tocó cargar con la presión en uno de los clubes más grandes de Centroamérica. Por ahora, no ha podido alcanzar las expectativas que traía desde Panamá en el Sporting San Miguelito y la paciencia ya no es la misma que antes, especialmente por la falta de resultados del cuadro morado.

Este sábado estará presente en el clásico frente a la Liga Deportiva Alajuelense. Puede ser un antes y un después en su carrera con Saprissa si es que logra ser importante para conseguir una victoria. En la previa del encuentro, recibió una grata sorpresa que jamás se imaginaba.

Publicidad

Publicidad

ver también “Es difícil levantarse”: figura de Saprissa lo cuenta todo sobre el calvario que nunca imaginó vivir en Tibás

El gesto que puede torcer el rumbo de Gustavo Herrera en Saprissa

Para terminar con la racha negativa y así poder festejar su primer gol con Saprissa, el atacante canalero recibió la visita de su madre, Kathia Prescott, horas antes del juego que se llevará a cabo en Tibás.

Con el objetivo de darle apoyo emocional, especialmente en este momento, la madre de Gustavo Herrera tomó la decisión de hacerse presente en La Cueva. El Sporting fue el encargado de gestionar este viaje, tal como lo anunciaron en sus redes sociales.

Publicidad

ver también Saprissa golpea a Alajuelense: Vladimir Quesada juega la carta menos pensada y le pega donde más le duele al Machillo Ramírez

“En la antesala del gran Clásico Tico, nuestro rojinegro Gustavo Herrera recibió la visita más especial: su madre, Kathia Prescott, quien junto a la familia Sporting viajó para acompañarlo en este gran día. Un abrazo que lo dice todo: fuerza, apoyo y amor incondicional”, explicó el Sporting SM en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Gustavo Herrera recibe el abrazo de su madre. (Foto: Sporting SM)

Publicidad

“Espero que ganen el día de hoy. Espero ver el gol de mi hijo. Le he dicho que lo tome con calma, que le deben dar más fuerzas (sobre las críticas). Fue emocionante el encuentro. Él no sabía que venía“, confesó la madre de Herrera en diálogo con Yashin Quesada.