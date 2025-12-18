“Nos volveremos a encontrar”: El CM de Aurora deja otro mensaje a Oscar Santis luego de la clasificación de Antigua a la final

Aurora FC quedó fuera de la pelea por el título del Torneo Apertura 2025, luego de ser eliminado por Antigua GFC en las Semifinales, con un contundente marcador global de 5-2. Más allá del resultado deportivo, la serie dejó un episodio extradeportivo que generó polémica y obligó al club aurinegro a salir a dar explicaciones públicas.

La controversia surgió tras el primer gol de Óscar Santis en la serie, cuando el Community Manager de Aurora publicó en redes sociales el mensaje: «Gol de Óscar Santis, ah pero contra Panamá…», acompañado de emojis de congelación, en clara alusión al término futbolístico “pecho frío”. La publicación no tardó en generar reacciones negativas por el tono irónico y la referencia directa al seleccionado nacional.

Con el paso de las horas y ya con un ambiente más sereno, desde el departamento de prensa de Aurora se emitió una disculpa pública dirigida al futbolista de Antigua. El propio CM reconoció el error, aceptando que actuó desde la emoción del momento y no desde la responsabilidad que implica representar a una institución histórica del fútbol guatemalteco.

“No soy una IA, soy un ser humano apasionado del fútbol”, expresa parte del comunicado, en el que el encargado de redes admite que “se pasó de la raya” y que el gol de Santis le generó sentimientos encontrados tanto como aurinegro como guatemalteco. El mensaje concluye deseándole éxito en la final y dejando abierta la puerta a un futuro reencuentro deportivo.

La figura de Óscar Santis ha estado bajo el escrutinio público en las últimas semanas, especialmente por su actuación con la Selección de Guatemala en el duelo ante Panamá, donde se esperaba que fuera determinante en la búsqueda del boleto rumbo a la Copa del Mundo 2026, algo que finalmente no ocurrió tras fallar una opción clara de gol.

Aurora es uno de los equipos más ganadores del futbol de Guatemala, pero los últimos 20 años estuvieron en la liga de ascenso, aunque en esta temporada volvió y lo hizo para llegar a las semifinales donde Antigua GFC logró avanzar.