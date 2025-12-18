Andrés Carevic sacude el mercado: pidió para Sporting a un ex Alajuelense con amplio recorrido en Europa ￼

Andrés Carevic todavía no ha sido presentado oficialmente en Sporting FC, pero puertas adentro el proyecto ya empezó a moverse con fuerza. Tras su salida de Cartaginés, el técnico argentino tiene todo encaminado para asumir el banquillo albinegro y ya comenzó a delinear el perfil del equipo que quiere para el próximo torneo, con la consigna clara de ser protagonista en la Liga Promérica.

Sporting, club que pertenece al presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, apunta a realizar un mercado de fichajes ambicioso y respaldar a Carevic con jugadores de experiencia. En ese contexto, el nuevo entrenador ya habría puesto sobre la mesa un nombre pesado, con recorrido internacional y pasado reciente en uno de los grandes del país.

¿Cuál es el futbolista ex Alajuelense que quiere Carevic?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el futbolista que interesa es Marco Ureña. El delantero terminó su contrato con Cartaginés y su continuidad en el conjunto brumoso no está asegurada, lo que abrió el panorama para varios clubes del campeonato nacional que siguen de cerca su situación.

Ureña, con amplio bagaje en el fútbol internacional y experiencia en Europa, es visto por Carevic como un atacante ideal para liderar el frente ofensivo de Sporting. Su conocimiento del medio, su jerarquía en partidos importantes y su recorrido con la Selección Nacional lo convierten en una opción atractiva para el proyecto que se empieza a gestar en Pavas.

Marco Ureña no seguirá en Cartaginés.

Por ahora, el atacante analiza las opciones que tiene sobre la mesa y tomará una decisión en los próximos días. Habría varios equipos que están interesados en quedarse con el delantero.

Mientras tanto, Carevic continúa avanzando en silencio, dejando claro que su llegada a Sporting no será solo un cambio de banquillo, sino el inicio de un plan ambicioso que promete sacudir el mercado local.