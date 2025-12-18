¿Cuándo se disputará la final del Torneo Apertura 2025 entre Municipal y Antigua GFC?

Las semifinales de vuelta del Torneo Apertura 2025 confirmaron lo que muchos anticipaban: Municipal y Antigua GFC serán nuevamente los protagonistas de la Gran Final, repitiendo el duelo que ya se vivió en el campeonato anterior. Entre ayer y hoy se disputaron los partidos decisivos que definieron a los dos mejores equipos del certamen.

Los primeros en sellar su boleto fueron los panza verdes, que mostraron su poderío ofensivo al derrotar 4-2 a Aurora FC en el encuentro de vuelta. Con un marcador global de 5-2, el conjunto antigüeño dejó en claro su jerarquía y su intención de defender la corona, con la posibilidad de convertirse en el segundo bicampeón departamental en la historia del fútbol nacional.

Este miércoles fue el turno de los Rojos, quienes tampoco pasaron mayores sobresaltos frente al Deportivo Achuapa. Municipal se impuso 3-0 en el estadio El Trébol, resultado que le permitió cerrar la serie con un global de 4-1 y confirmar su regreso a una final más, ratificando su condición de candidato permanente al título.

¿Cuándo se jugarán la final Municipal y Antigua GFC?

La final del Apertura 2025 ya tiene fechas y escenarios definidos. El juego de ida se disputará el domingo 21 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Pensativo, mientras que el partido de vuelta será el sábado 27 de diciembre en el Estadio El Trébol, con horario aún por confirmar. Todo está listo para una serie que promete emociones fuertes y un nuevo capítulo en la rivalidad reciente del fútbol guatemalteco.

Para los escarlatas, esta final tiene un sabor especial, ya que buscarán la revancha de lo ocurrido en el Clausura 2025, cuando Antigua les arrebató el campeonato. El equipo capitalino apunta a cambiar la historia reciente y sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas, respaldado por su plantel y el peso de su afición.

Del otro lado, Antigua GFC intentará revalidar su cetro y confirmar su dominio en finales ante Municipal. El conjunto colonial ha demostrado solidez, experiencia y carácter en los momentos decisivos, factores que lo tienen nuevamente a un paso de la gloria y de consolidar un ciclo exitoso.

