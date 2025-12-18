El cierre del Torneo Apertura 2025 dejó consecuencias profundas en AD San Carlos. Tras un certamen para el olvido, en el que los norteños finalizaron en el último lugar de la tabla, la dirigencia empezó a mover fichas de manera decidida con la mirada puesta en el próximo campeonato y en evitar el fantasma del descenso.

Este jueves, el club confirmó una noticia que sacudió el ambiente del fútbol nacional y que tiene como protagonista a un nombre de peso en la historia reciente de la Selección Nacional.

¿Cuál es el ex Saprissa y Alajuelense que no seguirá en San Carlos?

La AD San Carlos anunció, mediante un comunicado oficial, la salida por mutuo acuerdo de tres futbolistas: Wilmer Azofeifa, Jaylon Hadden y Bryan Oviedo, ex Saprissa y Alajuelense. En el caso del lateral izquierdo, la noticia no pasó desapercibida, ya que se trata de un jugador con amplio recorrido internacional, pasado europeo y múltiples convocatorias con la Tricolor.

“El club informa que por mutuo acuerdo, los jugadores Wilmer Azofeifa, Jaylon Hadden y Bryan Oviedo han concluido su relación contractual con la institución. Agradecemos a cada uno por el compromiso demostrado mientras vistieron la camiseta de Los Toros y les deseamos muchos éxitos en lo que viene”, detalló la institución en su mensaje oficial.

La salida de Bryan Oviedo marca el final de una etapa corta pero significativa. El defensor llegó a San Carlos para el Torneo Apertura 2025 con la expectativa de aportar experiencia y liderazgo, luego de una carrera que lo llevó a jugar en el fútbol europeo y a convertirse en una pieza importante de la Selección Nacional durante varios años.

Sin embargo, las lesiones y la irregularidad del equipo limitaron su participación: disputó siete partidos y acumuló 338 minutos en cancha. Junto a él también se despiden Wilmer Azofeifa, el jugador con mayor tiempo en el club, quien llegó en junio de 2020 y en el último torneo sumó 539 minutos en 14 encuentros, y Jaylon Hadden, volante que acumuló 763 minutos en 13 partidos durante el Apertura.

Mientras el plantel ya inició la pretemporada, la no renovación de Bryan Oviedo simboliza el cambio de ciclo que vive San Carlos. El club apuesta por renovar energías y corregir el rumbo, mientras el experimentado lateral queda ahora a la espera de definir su futuro, con la incógnita abierta de si continuará en el fútbol nacional o buscará un nuevo desafío lejos de Ciudad Quesada.