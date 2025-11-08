Es tendencia:
Entre Real Madrid y Barcelona: es la joya de Saprissa, lo buscan desde el extranjero y no duda al tomar la decisión más difícil

Una de las grandes joyas que tiene Saprissa en su planilla elige entre Real Madrid y Barcelona.

Por Juan Fittipaldi

El futbolista morado no tuvo dudas.
Hace un tiempo que Juan Carlos Rojas confirmó que el Deportivo Saprissa podría vender a varias figuras al extranjero en el próximo mercado de fichajes. El presidente, que dejará de serlo después de diciembre, confirmó que hay varios intereses por las joyas moradas.

Hay posibilidades reales de dos o tres propuestas concretas para la post-temporada. Son bonitas oportunidades para jóvenes nuestros. Sí hay conversaciones, aunque todavía nada concreto”, aseguró el presidente del Monstruo.

Uno de los que tiene posibilidades de irse es Kenay Myrie, quien ha sido convocado por Miguel Herrera en varias ocasiones y que además tiene proyectado un futuro enorme. Según reveló Erick Lonnis, lo siguen de cerca desde Alemania, Inglaterra y la MLS.

Mientras podría transformarse en legionario el próximo año, a Kenay Myrie le hicieron elegir entre varios equipos del mundo para determinar cuál es el mejor y no tuvo dudas a la hora de elegirlo.

Kenay Myrie elige entre Real Madrid y Barcelona

Una de las preguntas que más diferencias tiene en el mundo del fútbol es la de Real Madrid y Barcelona. Ambos clubes son considerados muy grandes en la historia del deporte y tienen distintos aspectos que provocan la duda entre los aficionados.

Sin embargo, para Kenay Myrie hay uno preferido por encima del otro. En diálogo con Futv, el lateral derecho fue consultado por varios equipos hasta llegar a la pregunta final. “¿Barcelona o Real Madrid?“, le consultaron. Y la joya de Saprissa no dudó en quedarse con el conjunto madridista.

