“Están enojados”: la propuesta de la directiva de Saprissa que tiene molestas a dos de las figuras de Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento de incertidumbre puertas adentro. Mientras el equipo de Vladimir Quesada lucha por mantenerse en la pelea por el liderato del Torneo de Apertura 2025, en los despachos se vive tensión por un tema que podría impactar el futuro del club: el malestar de algunas de sus jóvenes figuras con la dirigencia.

Según revelaron en el programa Teléfono Rojo, el intento del Saprissa por implementar un “operativo blindaje” con sus juveniles destacados no resultó como se esperaba. La idea del club era renovar y asegurar por más tiempo a varios de sus talentos más prometedores, pero la propuesta económica presentada habría generado molestia en más de uno.

¿Quiénes son los jugadores enojados de Saprissa?

Entre los casos más delicados están los de Warren Madrigal y Kenay Myrie, dos de las joyas de la cantera morada, quienes, según el programa, no recibieron de buena manera la oferta que les planteó la dirigencia.

“A Warren y Kenay no les gustó la propuesta económica. Están enojados con lo que hizo Saprissa con ellos”, informó el periodista Keish Gómez.

El malestar de los jóvenes futbolistas ha encendido las alarmas en Tibás, sobre todo porque la situación recuerda lo ocurrido recientemente con los hermanos Sibaja, quienes abandonaron el club para fichar con el Herediano. En su caso, el problema fue aún más básico: Saprissa nunca les hizo contrato, lo que facilitó su salida sin mayores complicaciones.

La pérdida de esos talentos, junto con la tensión actual en el camerino juvenil, preocupa a la dirigencia morada, especialmente en medio del proceso de transición institucional tras la salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del club.

En Saprissa son conscientes de que mantener a sus jóvenes figuras es clave para el futuro deportivo y económico del equipo, pero los desacuerdos actuales dejan claro que el trabajo de retención no será fácil.