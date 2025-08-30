Sorpresa en Concacaf: figura de Saprissa aterriza en el equipo que nadie imaginaba tras la eliminación en Copa Centroamericana

Deportivo Saprissa vivió uno de sus peores fracasos internacionales en la Copa Centroamericana 2025. Con la llegada de Erick Lonnis a la directiva morada, el Monstruo tenía la consigna de levantar el título y comenzar a recuperar el prestigio perdido a nivel regional en los últimos años. Sin embargo, la campaña se complicó rápido y terminó en un papelón histórico.

Tras sacar adelante los primeros dos partidos, Saprissa tropezó en Panamá ante el CAI, empató en La Cueva frente al Motagua y quedó eliminado en la fase de grupos, ocupando el tercer lugar de su zona con 7 puntos. La diferencia de gol terminó condenando al equipo morado, que quedó por detrás de Cartaginés en este criterio de desempate.

Figura de Saprissa aparece en el equipo menos pensado

Pese a esta decepcionante performance internacional, la plataforma especializada Sofascore incluyó a un jugador del Saprissa en el equipo ideal de la fase de grupos.

Se trata del zaguero Kendall Waston, quien promedió una calificación de 7,43 en los partidos que disputó, suficiente para ganarse un lugar entre los 11 futbolistas más destacados de la primera fase.

Kendall Waston fue uno de los pocos puntos altos de Saprissa en la Copa Centroamericana (Deportivo Saprissa).

¿Cómo se conforma el XI ideal de la primera fase?

El equipo presentado por Sofascore está teñido de azul y blanco, con Cartaginés como protagonista al tener cinco jugadores y siendo el único club con más de un representante en el XI estelar.

La alineación quedó conformada de la siguiente manera: