“No está en venta”: Saprissa recibe la respuesta que deja a Vladimir Quesada sin el jugador que tanto quiso

El Deportivo Saprissa continúa en la búsqueda de un nuevo centro delantero para reforzar su plantel, pero las gestiones no han dado los frutos esperados. La directiva reconoció que ha sido complicado encontrar un atacante que cumpla con las condiciones que exige el club, especialmente en el mercado internacional.

Este jueves, en la presentación oficial del preparador físico Marcelo Tulbovitz, Erick Lonnis, presidente del Comité Deportivo del club morado, reveló que uno de los grandes deseos de Vladimir Quesada era contar con un ariete panameño. Sin embargo, las negociaciones no pudieron concretarse.

Lonis explicó que Saprissa estuvo tras los pasos de Everardo Rose, delantero del Plaza Amador de Panamá, pero se toparon con una muralla difícil de superar: la negativa del club canalero a vender a su goleador.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál fue la respuesta que le dieron a Saprissa desde Plaza Amador?

“Por Everardo Rose nosotros hicimos algunas consultas, pero el jugador no está en venta, no está a disposición, hasta donde yo sé, de ningún equipo”, aseguró el dirigente.

Publicidad

La respuesta fue tajante y dejó a los morados sin margen de maniobra. “La filosofía del Plaza Amador no es, necesariamente, ganar dinero con sus jugadores. Tiene una filosofía del desarrollo personal del jugador”, agregó Lonis, descartando así que exista una puerta abierta para negociar al atacante en esta ventana de fichajes.

Publicidad

ver también Mientras en Saprissa piden dinero para pagar sus deudas, esto es lo que ganará Marcelo Tulbovitz

Para Saprissa, que atraviesa momentos complicados tras la eliminación en la Copa Centroamericana, la falta de un centro delantero de jerarquía es un dolor de cabeza adicional. Quesada había insistido en la necesidad de reforzar esa zona del campo, pero tendrá que encarar la temporada con los hombres que ya tiene a disposición.