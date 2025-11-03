Regreso esperado en La Sele: Piojo Herrera confirma a las cinco figuras de Saprissa que dirán presente en el microciclo rumbo al Mundial 2026

Este lunes 3 de noviembre, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) anunció la lista de convocados al microciclo de la Selección Nacional de Costa Rica, que servirá como preparación para los cruciales enfrentamientos ante Haití y Honduras por un boleto directo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Entre los futbolistas del torneo local que Miguel “Piojo” Herrera ha elegido, destaca la importante presencia de jugadores de Liga Deportiva Alajuelense, club que lidera con autoridad el Torneo Apertura 2025 y que recientemente aseguró su pase a la final de la Copa Centroamericana. Once rojinegros estarán en el microciclo, incluyendo a Joel Campbell, quien regresa tras más de un año ausente en convocatorias.

Cuatro morados y un regreso esperado

Sin embargo, el estratega mexicano también tiene en la mira a jugadores del archirrival de los manudos. Desde el Deportivo Saprissa llegarán cinco representantes al microciclo de La Sele; cuatro de ellos, Esteban Alvarado, Kendall Waston, Joseph Mora y Warren Madrigal, repiten llamado tras haber estado presentes en la última doble fecha eliminatoria ante Honduras y Nicaragua.

Waston volverá a ser convocado (Saprissa).

También hay una novedad entre los morados: el regreso de Kenay Myrie. El lateral derecho de 19 años, una de las grandes joyas del fútbol nacional, había quedado fuera de la última lista por un esguince en el tobillo. Ya recuperado, Myrie ha sido titular en tres de los últimos cuatro partidos del Monstruo y hasta anotó de cabeza en la reciente victoria 2-1 sobre Puntarenas FC.

Kenay Myrie estaría de vuelta en la convocatoria de La Sele (Saprissa).

La hoja de ruta de La Sele

El microciclo culminará el sábado 8 de noviembre, justo antes de que Miguel Herrera anuncie la lista final de convocados para la última jornada de la fase eliminatoria de Concacaf.

Los entrenamientos oficiales comenzarán el lunes 10, y el 12 de noviembre a las 2 p. m., la delegación tica partirá rumbo a Curazao en vuelo chárter para disputar como visitante el juego frente a Haití, programado para el jueves 13, que puede ser decisivo para las aspiraciones mundialistas.