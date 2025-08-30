La salida de Sabin Merino del Deportivo Saprissa desembocó en la llegada de Newton Williams para reforzar la delantera. El delantero panameño arribó en el reciente mercado de fichajes desde Antigua GFC en calidad de cedido, pero no tuvo fortuna en su debut con la camiseta morada.

En su primer encuentro, Williams parecía tocar el cielo con las manos, ya que había soñado con marcar un gol en La Cueva. En apenas unos minutos desde su ingreso, le anotó al Cartaginés, en lo que fue la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, y hacía ilusionar a todo Saprissa.

Sin embargo, el panameño tuvo que abandonar el terreno de juego tras el recordado episodio en el que se le trabó la pierna en el césped del Ricardo Saprissa. Este movimiento le provocó la rotura del ligamento cruzado y de los meniscos en su rodilla derecha. “Quizás fue en un cambio de dirección. Presiono y trato de cambiar de dirección y se me trabó el pie“, explicó Newton.

Publicidad

Publicidad

ver también “No está en venta”: Saprissa recibe la respuesta que deja a Vladimir Quesada sin el jugador que tanto quiso

El calvario que vivió Newton Williams tras la dura lesión que sufrió en Saprissa

Desde ese instante, Newton Williams no la ha pasado para nada bien. Debió atravesar una gran cantidad de emociones que jamás creía que le iban a suceder durante su estadía en Tibás.

Newton Williams es trasladado al camerino de Saprissa. Foto: Jorge Navarro

Publicidad

“Al principio es difícil levantarse, no entrenar, me pongo a ver los entrenamientos, la alegría que vivía estando adentro, ahora me toca apoyarlos como uno más desde afuera, me ha hablado el psicólogo que tuve, eso me ayudó bastante a mantenerme tranquilo y mantenerme alegre”, manifestó en el canal oficial del club morado llamado Los Saprissa.

Publicidad

Si bien sus ánimos no son los mejores por la poca suerte que tuvo, Newton Williams confesó que se siente muy acompañado dentro de Saprissa: “Desde el día 1 de la lesión, los profes, cuerpo técnicos, administración, jugadores, sentí el apoyo que no me iban a dejar solo. Tranquilo que aquí tenemos toda la herramienta para trabajar, vamos a hacer todo lo posible para volver de la mejor manera”.

Publicidad

ver también Sorpresa en Concacaf: figura de Saprissa aterriza en el equipo que nadie imaginaba tras la eliminación en Copa Centroamericana

¿Qué le pasó por la cabeza a Newton Williams en el momento de la lesión?

Mientras estaba tirado en el césped de La Cueva, Newton Williams pensó en el dolor que había tenido años atrás con una lesión similar: “Pasó de todo, no puede ser, me acordé que hace tres años había pasado por eso, todos los dolores y todo se me vino a la mente y pensé que ojalá que no sea eso, trato de asumirlo de la mejor manera y gracias a Dios me he sentido bien”.