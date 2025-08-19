Es tendencia:
Destino europeo: Erick Lonnis anuncia la decisión que cambiará el futuro de cinco joyas de Saprissa

Erick Lonnis revela una medida fundamental para el futuro de cinco promesas de Saprissa que apuntan a Europa.

Por Geronimo Heller

© Saprissa.Grandes noticias para cinco promesas mordas.

Este martes por la mañana, Erick Lonnis, director del Comité Técnico del Deportivo Saprissa, brindó una entrevista en el programa 120 Minutos Radio, donde abordó diferentes temas que han estado en boca de la afición morada.

Desde los rumores sobre el frustrado fichaje de Randy Ramírez hasta la adaptación del delantero panameño Gustavo Herrera, quien aún busca asentarse en el equipo más ganador de Costa Rica, Lonnis no dejó tema sin tocar. Pero además, el histórico ex portero sorprendió con un anuncio que nadie anticipaba.

Saprissa cambia el futuro de cinco promesas

Erick Lonnis reveló que Saprissa ha tomado una decisión clave respecto a cinco de sus grandes promesas, pensando en su consolidación y eventual salto al fútbol europeo.

Los jugadores involucrados en esta medida son Kenay Myrie (18 años) y su hermano gemelo Kenan, Gerald Taylor (24) y su hermano Samir (21), y Albert Barahona (20).

Kenay Myrie tiene un enorme futuro (Saprissa).

Kenay Myrie tiene un enorme futuro (Saprissa).

Sobre ellos, Lonnis detalló: “Una primicia es que tanto a Samir, a Gerald, a Kenay y Kenam y a Barahona, nosotros en estas siete semanas les mejoramos sus condiciones económicas“. La idea, según explicó, es blindar a estos futbolistas y revalorizarlos mientrs potencian su proyección internacional.

“No es porque se nos ocurra, sino porque hemos hecho un estudio. Analizamos lo que valen, lo que pueden llegar a valer si juegan con la Selección, y a partir de eso estableceremos montos de traspaso y ventas“, afirmó el directivo del Monstruo.

Gerald Taylor tendría avanzada su salida del Saprissa.

Gerald Taylor apunta a regresar a Europa (Saprissa).

“Ese mejorar es ampliar el contrato, o en otros casos darles tranquilidad económica para que no estén ansiosos. La intención es que se dediquen a consolidarse y desarrollarse en Saprissa”, completó Lonnis.

Joyas moradas con destino europeo

Dentro del grupo mencionado, el que más ilusión genera es Kenay Myrie, considerado uno de los laterales derechos más prometedores del fútbol costarricense. En el último mercado de fichajes, Myrie incluso estuvo cerca de ser vendido al Almería de la segunda división de España, aunque finalmente la negociación no prosperó.

Por otro lado, Gerald Taylor, el más experimentado de los mencionados, ya sabe lo que es jugar en Europa. El defensor pasó una temporada a préstamo en el Hearts of Midlothian del fútbol escocés, aunque su opción de compra no fue ejecutada y debió regresar a Tibás.

