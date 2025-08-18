Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Destino europeo: mientras todos lo critican en Saprissa, Gustavo Herrera recibe un mensaje impensado sobre su futuro

Gustavo Herrera llegó al Deportivo Saprissa con una responsabilidad muy grande pero hasta el momento las expectativas no se cumplen.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Destino europeo: mientras todos lo critican en Saprissa, Gustavo Herrera recibe un mensaje impensado sobre su futuro
© SaprissaDestino europeo: mientras todos lo critican en Saprissa, Gustavo Herrera recibe un mensaje impensado sobre su futuro

El arranque de Gustavo Herrera en el Deportivo Saprissa no ha sido el esperado y su falta de goles empieza a generar impaciencia en la afición morada. Aunque se trata de un delantero joven con condiciones, los hinchas esperaban una adaptación más rápida.

Sin embargo, desde Panamá apuntan a que un destino europeo habría sido más favorable para su crecimiento, ya que le hubiera permitido desarrollarse en un entorno más competitivo y acorde a su proyección.

“Esperemos que salga”: Dely Valdés le envía un mensaje a Gustavo Herrera sobre su futuro que sorprende a Saprissa

ver también

“Esperemos que salga”: Dely Valdés le envía un mensaje a Gustavo Herrera sobre su futuro que sorprende a Saprissa

Desde Panamá hablan de un destino europeo para Gustavo Herrera

El periodista José Miguel Domínguez fue claro al señalar que la mejor decisión de Gustavo Herrera era unirse a la filial del LASK de Austria para su proyección deportiva, muy por encima del Deportivo Saprissa.

Publicidad

Según explicó, el contexto actual de Saprissa no resultaba favorable para el crecimiento del delantero panameño, por lo que dar el salto al fútbol europeo representaba una oportunidad más coherente con su desarrollo y futuro profesional.

Publicidad

Los números de Gustavo Herrera con Saprissa

Gustavo Herrera ha tenido participación intermitente desde que llegó al Deportivo Saprissa, acumulando solo minutos en la Liga Promerica. El delantero panameño disputó encuentros ante Liberia, Cartaginés, San Carlos y Pérez Zeledón, donde sumó poco más de 140 minutos en total.

Gustavo Herrera: El Saprissa se pronuncia sobre la posibilidad que juegue el Mundial Sub-20
Gustavo Herrera en Deportivo Saprissa
Publicidad

Aunque todavía no logra estrenarse en la red, sí ha aportado movilidad y presencia ofensiva en cada partido, pero esto no es suficiente en el conjunto morado y las críticas de los aficionados aumentan.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Le notifican a Motagua el plan de Luis Vega sobre su futuro: ¿Firmará la renovación?
Honduras

Le notifican a Motagua el plan de Luis Vega sobre su futuro: ¿Firmará la renovación?

Fue goleador de Alajuelense, pero se alejó del fútbol y hoy ya no lo reconocen: "Ser taxista es duro"
Liga Deportiva Alajuelense

Fue goleador de Alajuelense, pero se alejó del fútbol y hoy ya no lo reconocen: "Ser taxista es duro"

Confirman la decisión de Javier Mascherano con respecto al futuro de David Ruíz en Inter Miami y toda Honduras queda pendiente
Honduras

Confirman la decisión de Javier Mascherano con respecto al futuro de David Ruíz en Inter Miami y toda Honduras queda pendiente

"Oferta formal": Marcel Hernández recibe el llamado de un rival directo de Herediano
Costa Rica

"Oferta formal": Marcel Hernández recibe el llamado de un rival directo de Herediano

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo