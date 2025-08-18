Destino europeo: mientras todos lo critican en Saprissa, Gustavo Herrera recibe un mensaje impensado sobre su futuro

El arranque de Gustavo Herrera en el Deportivo Saprissa no ha sido el esperado y su falta de goles empieza a generar impaciencia en la afición morada. Aunque se trata de un delantero joven con condiciones, los hinchas esperaban una adaptación más rápida.

Sin embargo, desde Panamá apuntan a que un destino europeo habría sido más favorable para su crecimiento, ya que le hubiera permitido desarrollarse en un entorno más competitivo y acorde a su proyección.

Desde Panamá hablan de un destino europeo para Gustavo Herrera

El periodista José Miguel Domínguez fue claro al señalar que la mejor decisión de Gustavo Herrera era unirse a la filial del LASK de Austria para su proyección deportiva, muy por encima del Deportivo Saprissa.

Según explicó, el contexto actual de Saprissa no resultaba favorable para el crecimiento del delantero panameño, por lo que dar el salto al fútbol europeo representaba una oportunidad más coherente con su desarrollo y futuro profesional.

Los números de Gustavo Herrera con Saprissa

Gustavo Herrera ha tenido participación intermitente desde que llegó al Deportivo Saprissa, acumulando solo minutos en la Liga Promerica. El delantero panameño disputó encuentros ante Liberia, Cartaginés, San Carlos y Pérez Zeledón, donde sumó poco más de 140 minutos en total.

Gustavo Herrera en Deportivo Saprissa

Aunque todavía no logra estrenarse en la red, sí ha aportado movilidad y presencia ofensiva en cada partido, pero esto no es suficiente en el conjunto morado y las críticas de los aficionados aumentan.