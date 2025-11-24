Es tendencia:
“Nos ha hecho mucho daño”: desde Saprissa admiten gran problema que tienen para salir al mercado de fichajes en 2026

Pensando en el armado de la plantilla para el 2026, desde Saprissa reconocen que es lo que más problemas les está generando.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Problemas en Saprissa para fichar. (Foto: La Nación)
El Deportivo Saprissa atraviesa una etapa de reestructuración deportiva y financiera tras el reciente cambio de inversionistas y la llegada de un nuevo gerente general. Sin embargo, mientras el club trabaja en ordenar sus cuentas y planificar el futuro, una confesión de Erick Lonnis encendió las alarmas en Tibás respecto a lo que podría ocurrir en el próximo mercado de fichajes.

En entrevista con Tigo Sports, el gerente deportivo morado reveló que una percepción instalada desde hace varios años está afectando directamente la capacidad de Saprissa para negociar con futbolistas y competir por refuerzos en 2026.

¿Qué es lo que complica a Saprissa para salir al mercado?

Se ha creado una falsa expectativa sobre la situación del Saprissa. Decir que tenemos la planilla más cara nos ha hecho mucho daño, lamentó Erick Lonnis, al referirse a la imagen de poderío económico que distintos sectores le han adjudicado al club sin considerar su realidad interna.

Según explicó, esa narrativa no solo distorsionó la percepción pública, sino que también impactó negativamente en las conversaciones con jugadores y representantes, quienes llegaron a creer que el Morado podía ofrecer salarios muy por encima del mercado.

Primero no éramos conscientes de que teníamos un problema financiero que había que resolver. Si mandábamos ese mensaje, los jugadores decían que Saprissa tenía la plantilla más cara”, afirmó, reconociendo que durante años el club vivió con una estructura salarial difícil de sostener.

La consecuencia fue inmediata: cada vez que Saprissa intentaba fichar a un jugador, el precio se disparaba. Pensaban que estábamos bien, entonces los jugadores te piden hasta tres veces más y la verdad es que hay salarios que no podemos pagar, añadió Lonnis.

Saprissa ya negocia: sorpresa en Tibás por la fuerte decisión que tomó el club ni bien llegó el nuevo Gerente General

El dirigente insistió en que el club está trabajando para estabilizar sus finanzas y construir un proyecto sostenible, pero admitió que ese estigma seguirá siendo un obstáculo cuando llegue el momento de reforzar la planilla para la temporada 2026.

