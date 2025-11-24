“Poder traerlo”: Erick Lonnis sorprende a Saprissa con la revelación sobre el fichaje más pedido por los morados

Durante semanas, el nombre de Jorge Benguché ocupó la conversación en Tibás. El delantero hondureño del Olimpia se convirtió en el refuerzo más deseado por la afición del Deportivo Saprissa, especialmente después de que el propio jugador manifestara públicamente su interés en vestir la camiseta morada.

Sin embargo, el anhelado fichaje nunca llegó a concretarse y hasta ahora no se conocían todos los detalles de lo ocurrido detrás de escena. Se dijo que el Morado no podía pagar el contrato que tenía el hondureño en Olimpia.

¿Por qué realmente Jorge Bengunché no fichó por Saprissa?

Este jueves, el gerente deportivo saprissista Erick Lonnis rompió el silencio en una entrevista con Tigo Sports y reveló información que sorprendió incluso a los propios aficionados. El exportero confirmó que Saprissa sí movió piezas para contratar al artillero del Olimpia, pero la negociación se frenó de inmediato por decisión del club hondureño.

“Nosotros intentamos, hicimos un acercamiento y Olimpia no tenía ningún interés en negociar la ficha de Benguché”, afirmó Lonnis, dejando claro que no fue una cuestión de falta de intención por parte del cuadro tibaseño.

El exguardameta también aclaró otro punto que había generado especulación: el aspecto económico. Según versiones iniciales, Saprissa habría desistido porque el salario del delantero era demasiado alto para la estructura del club. Sin embargo, Lonnis desmontó esa versión.

“No es un jugador barato, pero si lo comparamos con los fichajes que había en Saprissa era posible poder traerlo”, explicó, asegurando que el club tenía capacidad de asumir la operación si Olimpia hubiese aceptado negociar.

La voluntad del jugador tampoco era un obstáculo. Benguché había expresado públicamente que le gustaría jugar en Saprissa, algo que alimentó el entusiasmo de los aficionados. Pero Lonnis dejó claro que, en el fútbol, el deseo del futbolista no siempre basta.

“El jugador puede ser que quiere venir aquí, pero uno tiene que negociar con el equipo. Si te dicen que no, que no les interesa, no hay nada que hacer”, sentenció.