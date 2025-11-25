Erick Lonnis habla como nunca del goleador internacional que quiere jugar en Saprissa: “Cobra en petrodólares”

El delantero haitiano Duckens Nazon despertó revuelo en el entorno del Deportivo Saprissa luego de declarar a ESPN que vería con buenos ojos llegar al “Monstruo” siempre y cuando el club lograra acercarse a sus pretensiones económicas.

Ante ese ruido, Erick Lonnis no tardó en pronunciarse y poner paños fríos a la conversación. El gerente deportivo dejó claro que, aunque el nombre de Nazon genera ilusión entre los aficionados, la realidad financiera es otra.

Durante la entrevista, el goleador de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026 incluso lanzó un guiño directo al fútbol tico al responder sobre la posibilidad de jugar en Costa Rica con un contundente: “¿Por qué no Saprissa?”.

Erick Lonnis habló sobre Duckens Nazon

Erick Lonnis, gerente deportivo del Saprissa, decidió enfriar la ilusión generada por las palabras de Duckens Nazon y fue tajante al poner las cosas en perspectiva.

Con absoluta franqueza explicó que, aunque el nombre del haitiano suena atractivo, su realidad salarial está lejos del alcance del club.

Erick Lonnis – Gerente Deportivo del Saprissa

“Él juega en Irán, cobra en petrodólares. Suena bonito, crea expectativa… pero a la hora de la hora, Saprissa no puede pagar salarios estratosféricos, advirtió, dejando claro que Saprissa no está en posición de asumir cifras desorbitadas, por más seductor que resulte el fichaje.

“El jugador puede salir diciendo que quiere venir aquí, pero cuando usted tiene que negociar, tiene que negociar con el equipo. Y si el equipo te dice que no, que no les interesa, ahí no hay nada que hacer“, compartió Lonnis.

Por ende Lonnis fue contundente al recalcar que Saprissa no se dejará llevar por rumores ni por la emoción del momento, sino por lo que permitan las finanzas del club.

Duckens Nazon – Selección de Haití

Insistió en que la institución actuará con responsabilidad antes de asumir cualquier compromiso económico. Eso sí, dejó abierta la puerta a que, una vez concluida la Copa Centroamericana, pueda darse algún movimiento en el mercado.