Le dirá que no a Alajuelense: el legionario que rechazaría a la Liga por jugar en Saprissa el próximo año

Un legionario costarricense quedó con el futuro en el aire este miércoles, luego de que su club en la MLS comunicara que no ejecutará la opción de renovar su contrato para la temporada 2026. La noticia abrió de inmediato la puerta a un eventual regreso al fútbol nacional, donde uno de los dos gigantes del país ya había mostrado interés en ficharlo.

Sin embargo, desde Futbol Centroamérica revelamos que, si vuelve a Costa Rica, su decisión ya estaría tomada: solo jugaría en el Deportivo Saprissa. Según esa versión, el futbolista no aceptaría una oferta de Alajuelense, incluso si los rojinegros se acercaran formalmente para negociar.

Detrás de esta preferencia está la historia que construyó en Tibás. El jugador fue una pieza clave en la Liga Concacaf 2019, donde se convirtió en figura y ganó el cariño de la afición morada. Desde entonces, para los seguidores saprissistas su regreso es un anhelo recurrente, especialmente ahora que quedó libre en la MLS.

¿Quién es el legionario que iría a jugar a Saprissa?

Se trata de Randall Leal, quien evalúa su futuro inmediato. Lo único seguro es que, si su destino vuelve a ser Costa Rica, Saprissa tendría la prioridad absoluta, mientras que Alajuelense recibiría una negativa rotunda.

El mecanismo de recolocación del fútbol estadounidense aún puede cambiar el destino del futbolista, pues otras franquicias de la liga tendrán prioridad para ficharlo antes de que pueda negociar libremente fuera del país. Aun así, el ruido en Costa Rica no se detiene, porque se trata de un perfil que, por edad y características, podría convertirse en un refuerzo estelar para cualquier club.

En cuanto a su paso por la Selección Nacional, el legionario no terminó de consolidarse pese a haber sido visto como una promesa del recambio generacional. Sus participaciones más destacadas se dieron en la Liga de Naciones 2019-2020 y la Copa Oro 2020, además de la gira de amistosos dirigida por Claudio Vivas en 2023.