Xelajú recibe la peor noticia sobre Rubén Silva antes de la revancha con Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana

Xelajú se llevó un empate con buen sabor de su visita a Alajuelense. Fue 1-1, con una gran actuación tanto a nivel ofensivo como en defensa. El club dio apertura a la serie final con esperanzas absolutas de quedarse la Copa Centroamericana.

Cuando muchos creían que los locales iban a pisar fuerte en el Estadio Alejandro Morera Soto, la visita llegó para demostrar que quiere hacer historia. Presentó un equipo sólido en defensa, con dos líneas de cuatro bien marcadas, y capaz de lastimar en ofensiva.

La gran figura de la noche fue Rubén Silva, arquero uruguayo pero nacionalizado chapín que defendió como nunca al equipo chivo. Atajó dos penales en los 90 minutos, ante las ejecuciones de Joel Campbell y Celso Borges. ¿Será este el principio de su gran despedida?

Rubén Silva, la figura que perdería Xelajú MC después de la Copa Centroamericana

Rubén Silva destacó a lo largo y a lo ancho de esta Copa Centroamericana 2025, con actuaciones que colaboraron a que el equipo se impusiera. Le convirtieron nueve goles en nueve partidos disputados, en los que tuvo tres vallas invictas.

Según la información publicada por el periodista Juan Carlos Gálvez, la partida de Silva es una realidad concreta y está cada vez más cerca. “Tendrá otra (camiseta) en el fútbol de Guatemala en el Clausura” de 2026, afirmó.

El guardameta uruguayo tiene 33 años y una larga trayectoria en Guatemala, donde vistió los buzos de Mixco, Marquense y Xinabajul, entre otros. Asumió la responsabilidad en Xelajú para julio del 2025, en vistas de la gran competencia.

¿Cuándo juegan Xelajú y Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana?

Xelajú y Alajuelense jugarán la vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025 el miércoles 3 de diciembre en Guatemala. La transmisión del partido estará a cargo de Disney+.