Erick Lonnis necesitó sólo una palabra para prender fuego a la Fedefútbol por la debacle de Costa Rica camino al Mundial 2026

Luego del fracaso de Costa Rica al quedar afuera del Mundial 2026, Erick Lonnis salió a liquidar a la Fedefútbol.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Erick Lonnis fue con todo ante la Fedefútbol tras el fracaso de Costa Rica
Erick Lonnis fue con todo ante la Fedefútbol tras el fracaso de Costa Rica

La Selección de Costa Rica registró un rotundo fracaso al quedar afuera del Mundial de 2026 tras no pasar del empate como local (0-0) ante la Selección de Honduras. Sobre este escenario oscuro para el fútbol tico, Erick Lonnis, como exfutbolista de selección y actual gerente del Deportivo Saprissa salió al frente.

Costa Rica terminó la eliminatoria con un rendimiento muy por debajo de lo esperado, ubicándose como la cuarta peor selección en puntos. Solo superó a El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y fue además el peor tercero de la clasificación. Con apenas una victoria en todo el proceso, su campaña dejó más dudas que certezas.

Erick Lonnis liquidó a la Fedefútbol

Erick Lonnis no necesitó más que una palabra para encender la polémica: “incapaces”. Así calificó a la dirigencia de la Fedefútbol al señalarla como responsable directa de la debacle de Costa Rica al no lograr el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

Según Lonnis, la falta de liderazgo, visión y toma de decisiones coherentes terminó arrastrando a la Selección a uno de sus peores procesos eliminatorios, dejando en evidencia una crisis institucional que, para él, va mucho más allá de lo deportivo.

Todo Saprissa consternado ante la respuesta de Erick Lonnis sobre su salida en el momento más delicado: “Hay cosas que no comparto”
Erick Lonnis – Gerente del Deportivo Saprissa

Los incapaces que quieren vivir del fútbol, que lo ven solo como un negocio solo para beneficiarse, no se rodean de gente así (buena) porque los desarmarían. Uno puede llegar y decir que no estás de acuerdo con algo, y te califican como alguien que está matando ese negocio, comentó Erick Lonnis para TD Más.

Tweet placeholder

Hay una gran cantidad de profesionales que no soportan trabajar en la actual Federación Costarricense de Fútbol. Porque los buenos y los honrados, molestan. Al final la infraestructura general que hay, no lo permite”, sentenció Erick Lonnis.

Para Lonnis, lo ocurrido en este proceso eliminatorio no es solo un traspié deportivo, sino un duro llamado de atención para todo el fútbol costarricense. La eliminación expone fallas profundas en la organización, la planificación y la gestión dirigencial.

