De crecer en una isla con apenas 1300 habitantes a impresionar a Wanchope: la joya de Saprissa que descubrió Sergio Gila

En el paradisíaco Golfo de Nicoya, entre las islas Bejuco y Caballo, se encuentra la pequeña Isla Venado, una joya natural de apenas 6,5 km², cubierta en un 95% de la superficie por bosque tropical.

Allí viven cerca de 1300 personas, familias que, en su mayoría, sobreviven gracias a la pesca artesanal. De ese paraje tan remoto y olvidado por muchos es oriundo Alberth Barahona, joven futbolista de 20 años que se consolidó como una de las grandes revelaciones del Deportivo Saprissa bajo el mando de Paulo Wanchope.

ver también Saprissa soñaba con ficharlo pero Alajuelense se lo puede robar: el refuerzo bomba que ilusiona a Machillo Ramírez con la 31

En este inicio detemporada, el mediocampista ya sumó minutos en los tres partidos que disputó el Monstruo, y todo indica que será una pieza valiosa tanto en el Toneo Apertura 2025 como en la Copa Centroamericana.

Publicidad

Publicidad

La historia de Alberth Barahona

Desde pequeño, Barahona creció con una pelota en los pies, rodeado de la tranquilidad de la isla y su familia, que aún reside allí. Su primer gran paso lo dio al unirse a una escuela de fútbol en Jicaral, donde jugó hasta los 14 años antes de ser llamado por Jicaral Sercoba

Barahona dio sus primeros pasos en Jicaral (ADR Jicaral).

Publicidad

Pero llegar a los entrenamientos no era sencillo: debía desplazarse desde Venado hasta el muelle La Penca y, cuando su padre no podía llevarlo por estar pescando, viajaba solo en su pequeña embarcación. “Primero iba al colegio y luego, cuando terminaba, me iba en la panga para un muelle que se llama La Penca. A veces me llevaba mi papá, pero cuando él andaba pescando buscábamos un ride o iba yo solo”, relató.

Publicidad

Un partido que lo cambió todo

A los 17 años, Barahona disputó una semifinal con el conjunto jicaraleño ante Saprissa en La Cueva. Su actuación fue tan destacada que, al día siguiente, recibió una llamada que marcaría su rumbo profesional.

Publicidad

“El domingo yo estaba en la iglesia y me entró una llamada. No quería contestar porque era un número que no tenía guardado. Mi papá me dijo que contestara. Era Don Sergio (Gila), quien me dijo que le había gustado mucho mi trabajo en la semifinal y que le gustaría que jugara para Saprissa el siguiente torneo”, recordó. Así, el entonces gerente deportivo morado, Sergio Gila, fue quien lo convenció de dar el salto a Tibás.

Sergio Gila descubrió a Alberth Barahona (Deportivo Saprissa).

Publicidad

Publicidad

El gran salto de Barahona

El trabajo silencioso de Barahona en el Centro Deportivo “Beto” Fernández no pasó inadvertido para Wanchope, que en el Clausura 2025 lo sorprendió incluyéndolo como titular en la semifinal contra Herediano.

“Wanchope me comentó que ve cómo trabajo siempre, que siempre me entrego al 100, juegue o no juegue, esté en lista o no esté. Y que me iba a tocar salir de inicio. Sentí una emoción muy grande, hasta las lágrimas se me salieron”, confesó Alberth. Fue una oportunidad que no desaprovechó y que lo puso en boca de todo el país.

Publicidad

Barahona brilló en el 4-0 ante Herediano (Deportivo Saprissa).

Publicidad

El orgullo de Venado

Tras el partido, lo primero que hizo fue conectarse en videollamada con sus padres para compartir el momento soñado. Actualmente, Barahona vive en la casa club del Deportivo Saprissa, donde comparte techo con otros talentos jóvenes de la institución. Además de sus compromisos futbolísticos, dedica tiempo a sus estudios de Derecho gracias a una beca otorgada por el club.

Publicidad

ver también No cuenta con él: Wanchope toma una decisión inesperada con una de las grandes figuras de Saprissa

Con humildad, disciplina y el recuerdo constante de sus orígenes en Isla Venado, Albert Barahona se ha ganado un lugar en el plantel morado. Lo que empezó como el sueño de un niño pescador en una isla de 1300 habitantes, hoy es la historia de una de las joyas que ilusionan al equipo más ganador de Costa Rica.