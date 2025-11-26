Es tendencia:
Honduras

“El primero”: Marathón cierra fichaje que impacta a toda Centroamérica y por el que pagaron 600 mil dólares

Marathón ha cerrado un fichaje que viene bien para la Liga de Honduras y será el primero en tenerlo en Centroamérica.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Marathón lo confirmó y ya lo tiene cerrado y nadie en Centroamérica lo puede presumir.
Marathón lo confirmó y ya lo tiene cerrado y nadie en Centroamérica lo puede presumir.

Marathón ha cumplido 100 años de historia y con ello han venido nuevas sorpresas incluido un fichaje que nadie en Centroamérica puede presumir de tener.

El conjunto verdolaga confirmó con su presidente Orinson Amaya que el estadio propio que tienen, el Yankel Rosenthal tendrá alumbrado eléctrico en los próximos meses.

Pero no solo eso, ha contratado a la empresa Musco Lighting, que se encargará de transformar el Yankel en uno de los mejores estadios de la región.

“El contrato con Musco Lighting ya está firmado. La empresa líder mundial en iluminación deportiva será la encargada de transformar el Estadio Yankel Rosenthal”, anunció el club en sus redes sociales.

Marathón será el primer en Centroamérica en tenerlo

La instalación del alumbrado, tiene un costo de 600 mil dólares: “Con el proyecto de iluminación, seremos el primer club en Honduras con estadio propio con iluminación de primer nivel y el primero en Centroamérica en implementar tecnología RGBW para shows de luces y eventos especiales”.

Este proyecto se espera que esté ya disponible entre abril y mayo del 2026. No solo será utilizado para partidos, si no que también se podrán dar conciertos: “Comienza una nueva era para el Monstruo Verde”.

