Vladimir Quesada festeja: Saprissa recibe la notificación que esperaba desde Unafut en la recta final del Torneo Apertura 2025

La recta final del Torneo Apertura 2025 llegó con buenas noticias para el Deportivo Saprissa, especialmente para Vladimir Quesada, quien recibió desde Unafut la confirmación que el club esperaba.

Al Deportivo Saprissa le queda enfrentar en este Torneo Apertura 2025 en las dos últimas fechas al Liberia como local y al Sporting como visitante. Con el cupo a semifinales ya asegurado, buscará también quitarle el primer lugar de la clasificación a Alajuelense.

¿Cuál es la gran noticia para el Saprissa que llega desde Unafut?

El Deportivo Saprissa alcanzó oficialmente los 1.200 minutos Sub-21 requeridos en el Apertura 2025, convirtiéndose en el cuarto club en completar la normativa establecida por la Unafut.

Dicho cumplimiento refleja el espacio que la institución morada continúa brindando a sus jóvenes talentos, reafirmando su apuesta por el desarrollo de jugadores emergentes y su compromiso con el fortalecimiento de las divisiones menores.

Deportivo Saprissa cumplió con la regla del Sub-21 / Unafut

¿Qué sanciones enfrenta un equipo si no completa la regla del Sub-21?

Sobre este escenario, el reglamento establece que los equipos pueden sumar hasta 180 minutos por partido con jugadores jóvenes, y al cierre del torneo deben completar el total exigido de 1200 minutos.

Si una institución no alcanza esa cifra, se expone a una sanción directa: la deducción de tres puntos en la mesa, además de perder cualquier criterio de desempate en caso de igualdad en la tabla. Esto convierte el cumplimiento de la norma en un factor clave para evitar consecuencias deportivas significativas.