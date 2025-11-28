Salió 11 veces campeón con Saprissa y acaban de confirmar el regreso que todos estaban esperando: “Bienvenido a Casa”

El fútbol costarricense amaneció este viernes con una noticia que muchos aficionados venían aguardando desde hace meses: un histórico del balompié nacional, con más de una década de brillo en la Primera División de Costa Rica, vuelve al club donde su carrera tomó un nuevo impulso y donde construyó algunos de los momentos más significativos de su trayectoria.

Se trata de un futbolista que salió campeón 11 veces con el Deportivo Saprissa, que vistió la emblemática camiseta número 10 y que, tras su salida del cuadro morado, mantuvo a los seguidores atentos a cuál sería su siguiente paso. Finalmente, ese futuro ya tiene destino confirmado.

¿Cuál es el ex Saprissa que vuelve al equipo en dónde surgió?

El Uruguay de Coronado anunció oficialmente el regreso de Marvin Angulo, quien volverá al club para la temporada 2026, reencontrándose con la institución que lo impulsó a lo más alto antes de convertirse en figura en Tibás.

El equipo aurinegro lo presentó con un emotivo mensaje en redes sociales, que conectó de inmediato con la nostalgia de los aficionados: “Uno siempre vuelve donde fue feliz. Esta es tu casa, aquí está tu gente. Bienvenido a casa, Marvin”.

Marvin Angulo regresa a Uruguay de Coronado. (Foto: Instagram)

Angulo, de 38 años, vivió en Coronado una etapa clave que relanzó su carrera previo a su exitosa llegada a Saprissa, donde conquistó múltiples títulos nacionales y se consolidó como uno de los volantes más talentosos de su generación.

A lo largo de su trayectoria profesional ha vestido los colores de Herediano, Uruguay de Coronado, Saprissa y Liberia, además de un destacado paso internacional en Australia con el Melbourne Victory, donde también dejó huella por su calidad técnica.

Su regreso significa un golpe anímico importante para Uruguay de Coronado, que apuesta por experiencia, liderazgo y un símbolo del fútbol nacional para encarar el próximo año. Los hinchas, por su parte, celebran que uno de sus ídolos vuelva “a casa”.