Wanchope contra las cuerdas: se confirma la peor noticia para Saprissa en medio del descontento de la afición morada

El empate 2-2 como visitante ante Municipal Liberia dejó un sabor agridulce en el Deportivo Saprissa. Aunque el punto puede considerarse importante teniendo en cuenta que los morados se fueron al descanso perdiendo 2-0 y habiendo mostrado una imagen preocupante, la reacción en el complemento no alcanzó para calmar a una afición que sigue mostrando su descontento. El Monstruo volvió a dar señales de fragilidad, y las críticas hacia Paulo Wanchope y su plantel no tardaron en llegar.

Además, la remontada parcial no borró de la memoria colectiva la dolorosa goleada sufrida ante Cartaginés en el Fello Meza, una humillación que todavía pesa en Tibás. Por eso, la exigente afición morada no perdonó ni a jugadores ni al cuerpo técnico por no conseguir la victoria en su visita a Nicoya, y el ambiente que rodea al equipo sigue siendo de tensión.

ver también “Ya estaba acordado”: Saprissa descubre al verdadero culpable de frustrar el fichaje de Randy Ramírez y la polémica estalla en Tibás

Una lesión que dejó en vilo a Wanchope

Como si no bastara con el rendimiento irregular a nivel colectivo, Saprissa recibió otra mala noticia en el Edgardo Baltodano: Mariano Torres salió lesionado luego de doblarse el tobillo.

Publicidad

Publicidad

Mariano Torres no pudo completar el partido ante Liberia (Saprissa).

“Empezó de una vez la terapia y vamos a ver cómo evoluciona”, comentó Wanchope al término del partido, ilusionado con que el mediocampista pudiera estar disponible para el duelo de Copa Centroamericana contra el CAI de Panamá.

Publicidad

“No viaja a Panamá”

Pero este lunes se confirmó lo peor. El periodista Kevin Jiménez informó que el avión de Saprissa pondrá rumbo a suelo canalero sin su capitán: “Mariano Torres es baja por lesión, no viaja a Panamá”. La ausencia del experimentado futbolista de 38 años es un golpe duro para un equipo que ya acumula demasiadas bajas.

Publicidad

Publicidad

Con seis pacientes, la enfermería morada ya empieza a abarrotarse. El caso más delicado es el de Newton Williams, quien sufrió una ruptura de ligamentos y meniscos. También están fuera David Guzmán (desgarro), Nicolás Delgadillo (esguince de tobillo), Óscar Duarte (recaída de pubalgia) y Deyver Vega (lesión condral en la rodilla).

ver también “Quiebra técnica”: Saprissa se derrumba con el informe oficial que confirma la verdad más temida por Juan Carlos Rojas

En medio de la crisis, la buena noticia es que Saprissa depende de sí mismo en la Copa Centroamericana. Un empate ante el CAI, este miércoles 20 de agosto a las 6:00 p.m. en Panamá, podría encaminar la clasificación a la siguiente fase del torneo regional.

Publicidad