El Deportivo Saprissa quedó lejos del primer puesto que tiene en su poder la Liga Deportiva Alajuelense. El Monstruo empató el último fin de semana por 1-1 contra Herediano y dejó pasar una buena oportunidad para meterle presión al equipo rojinegro en este tramo final.

El conjunto de Vladimir Quesada está a cuatro puntos de la Liga con seis puntos en disputa. Esto significa que no depende de sí mismo para ser líder y asegurarse la Gran Final. Además, si Alajuelense gana este domingo contra Cartaginés ya dejará a Saprissa sin posibilidades.

ver también “Espero volver pronto”: desde Saprissa confirman un regreso que genera mucha polémica entre los morados

Luego de este empate en La Cueva, la afición morada señaló como principal responsable a Esteban Alvarado. El portero intentó capturar el balón tras un tiro libre, pero se le escapó y dejó la pelota servida para que Marcel Hernández marque el empate a los 81′.

Tweet placeholder

Esteban Alvarado se gana el reproche de la afición de Saprissa y hasta piden por su salida

Ante este error grosero que influyó en el resultado, la afición se expresó en las redes sociales y apuntaron contra el portero. Diversos comentarios pidieron por su salida del equipo titular, mientras que otros exigieron por la contratación de un nuevo guardameta que compita contra él.

“Yo espero que hagan algo con Alvarado, ¿Solo yo noto que los últimos partidos no agarra ni una? Todos son rebotes, ese error le costó el primer lugar a Saprissa“, expresó uno de los usuarios en la cuenta de Facebook de los Morados.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Madrid estuvo cerca: Juan Carlos Rojas revela la negociacón que tuvo Saprissa con el gigante de Europa

También se sumó uno de los mejores de la historia de Saprissa en este puesto, Marco Antonio Rojas. En diálogo con La Teja, el portero confesó que ha venido a menos en su rendimiento y pidió una oportunidad para el suplente Abraham Madriz.

“Todos en su momento corremos ese riesgo al inicio de nuestras carreras y hay que correrlo. Sino le dan la oportunidad a esta gente, ¿cuándo vamos a sacar un portero entonces? Porque la idea tal vez no es comprar, sino ver qué podemos formar y dejarnos de cara al futuro“, aseguró Rojas