“Deuda financiera”: Juan Carlos Rojas deja a todo Saprissa sin palabras tras su respuesta por la denuncia que sacude al club

La polémica en torno a la situación financiera del Deportivo Saprissa alcanzó un nuevo nivel tras las recientes declaraciones de su presidente, Juan Carlos Rojas. En medio de denuncias y cuestionamientos sobre las cuentas del club, el jerarca morado salió al paso para aclarar lo que considera un intento de desprestigio basado en confusiones y mala fe.

Su respuesta no solo buscó poner fin a las especulaciones, sino también enviar un mensaje de tranquilidad a la afición morada con cifras claras y respaldo institucional, Rojas defendió la estabilidad del equipo y adelantó que pronto podrían revelarse noticias importantes que cambiarían el panorama.

¿Qué dijo Juan Carlos Rojas sobre la situación financiera del club?

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, respondió a las críticas sobre la situación financiera del club y aclaró que existe una confusión entre pasivos y deuda bancaria.

Según explicó, la deuda financiera real asciende a 18 millones de dólares, está al día, se ha cumplido a cabalidad y está respaldada por activos sólidos y el apoyo de Horizonte Morado.

“Aclaremos: la deuda financiera bancaria del club es de $18 millones, está al día, siempre se ha cumplido, está respaldada por activos sólidos mucho mayores y además cuenta con el apoyo de Horizonte Morado. Eso se explicó con lujo de detalle en la última asamblea de accionistas, como corresponde“, comentó Juan Carlos Rojas.

“La realidad es que Saprissa sigue firme. Y lo que viene, incluyendo la posibilidad del nuevo estadio, se los contaremos en su momento, cómo es que lo vamos a estructurar. De pronto no estamos tan lejos de noticias que callarán muchas bocas… veremos“, sentenció Juan Carlos Rojas.

Mensaje de Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa

Además, destacó que el club se mantiene firme y con planes ambiciosos a futuro, entre ellos la posibilidad de un nuevo estadio, lo cual se anunciará en su debido momento.

Para Rojas, Saprissa ha enfrentado pruebas mucho más duras y siempre ha salido adelante, por lo que pidió tranquilidad a la afición, asegurando que pronto podrían llegar noticias positivas que callarán muchas críticas.