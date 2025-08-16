Descartados por Wanchope: el anuncio sobre dos figuras de Saprissa que ningún morado quería escuchar antes de enfrentar a Liberia

Paulo Wanchope es consciente de que se enfrenta a un partido que puede definir el rumbo de su ciclo como entrenador del Deportivo Saprissa. El conjunto morado llega golpeado tras una actuación vergonzosa en el Estadio Rafael “Fello” Meza, donde el Club Sport Cartaginés lo pasó por encima con un 3-0 inapelable que desató la furia de los aficionados tibaseños.

Las críticas no perdonaron a los jugadores, pero el estratega tibaeño tampoco salió ileso, y ahora es uno de los grandes señalados en la polémica. En este contexto, el Monstruo visitará a Municipal Liberia este domingo 17 de junio en el Estadio Edgardo Baltodano desde las 3:00 p.m. (hora de Costa Rica),en un duelo que podría definir mucho más que tres puntos.

Dos ausencias que preocupan

Sin embargo, Wanchope tendrá que arreglárselas sin dos nombres importantes, que ni siquiera pudieron formar parte de la convocatoria que viajó a Nicoya para preparar el compromiso. “Nicolás Delgadillo será baja en Saprissa por una lesión de tobillo. No viajó. Deyver Vega también baja”, informó el periodista Kevin Jiménez en sus redes sociales.

Ambos futbolistas habían sido determinantes en el comienzo de la temporada: Deyver Vega fue el héroe en el debut del Apertura 2025 al marcar el gol agónico para derrotar a Pérez Zeledón, mientras que Delgadillo firmó una gran presentación con gol incluido frente a San Carlos en La Cueva.

La enfermería de Saprissa

A estas dos bajas sensibles se suman las de Óscar Duarte, Newton Williams y Warren Madrigal, todos por lesión, además de Marcos Escoe, que atraviesa un proceso de acondicionamiento físico tras su reciente llegada al club. Por otro lado, el lateral derecho Kenay Myrie ya estaría disponible tras haberse recuperado de su lesión.

Enfrente a los morados estará un Municipal Liberia que vive un presente totalmente distinto. Los Coyotes hicieron un mercado de fichajes ambicioso, con incorporaciones de jerarquía como el delantero Fernando Lesme, y ya comenzaron a dar resultados. En tres jornadas, cosecharon siete puntos producto de las victorias ante Cartaginés y San Carlos y el empate frente a Pérez Zeledón.