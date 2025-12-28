Jafet Soto contra las cuerdas: el refuerzo que pidió José Giacone se complica y otro gigante de Centroamérica podría robárselo

El domingo, el periodista Kevin Jiménez soltó una primicia que encendió el interés de los aficionados del Club Sport Herediano: José Giacone ya tendría definido a su primer refuerzo en su regreso al banquillo florense.

Se trata de Justing Cano, defensor central nicaragüense de 23 años que viene de coronarse campeón del fútbol de su país con el Cacique Diriangén, bajo la dirección del propio Giacone. “Tiene nacionalidad tica por lo que no ocuparía plaza de extranjero. Aún no hay acuerdo pero lo quieren”, aseguró Jiménez.

La llegada de Justing Cano se complica

Sin embargo, el anuncio no tardó en ser cuestionado desde la página Fútbol Nica. Aunque confirmaron que el interés de Herediano por el zaguero pinolero es real, aclararon que el jugador no cuenta con nacionalidad costarricense ni con la posibilidad inmediata de obtenerla.

Esto coloca a la dirigencia presidida por Jafet Soto ante una decisión complicada. Si el Team desea ficharlo, deberá hacerlo como extranjero, ocupando una de las plazas más valiosas y limitadas del plantel.

Justing Cano no tiene nacionalidad costarricense (FENIFUT).

Hoy Herediano ya cuenta con Getsel Montes, Sergio Rodríguez, Brian Rubio (quien podría salir en los próximos días) y Marcel Hernández; además, tiene encaminadas las llegadas del mexicano Everardo Rubio y del paraguayo Fernando Lesme.

El Team no está solo en la puja

Y si la situación ya parecía complicada, hay otro factor que complica aún más a los florenses: Justin Cano interesa también a otros clubes importantes de la región.

“Por Justin Cano también hubo interés de Lobos UPNFM de Honduras y el semestre pasado hubo un muy fuerte interés de Estudiantes de Mérida de Venezuela. Está también el interés del Fantasma (Figuero) para llevarlo a Comunicaciones y el de Giacone para llevarlo a Herediano”, detalló Fútbol Nica.

Así, el refuerzo que Giacone pidió expresamente y que parecía encaminado empieza a alejarse. El Team deberá decidir si ocupa una plaza de extranjero en él o si deja que otro gigante del área termine llevándoselo.