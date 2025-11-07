En medio del descanso de la Liga Promérica por el microciclo de la Selección de Costa Rica, el Deportivo Saprissa dio a conocer una muy mala noticia para Vladimir Quesada con respecto a uno de los emblemas de la institución morada.

Este viernes, de acuerdo a la información oficial de Saprissa, Deyver Vega “fue sometido con éxito a una artroscopia de rodilla por una lesión de cartílago“. Por lo que estará fuera de las canchas por un largo tiempo.

Es la segunda operación del año para Vega, ya que en abril tuvo que pasar por el quirófano debido a una ruptura del menisco interno de su rodilla izquierda. Ahora, volvió a intervenirse la misma rodilla, la cual lo tiene a maltraer al extremo morado.

Días atrás, antes del partido que ganó Saprissa ante Guadalupe por 3-1, Vega dialogó con Futv y dio detalles del tiempo de recuperación: “Es complicado, creo que voy de 3 a 4 meses probablemente. Lo que quiero es prolongar mi carrera profesional, a mí me encanta jugar. Es el sueño que uno tiene de niño, y mientras esté en mis condiciones lo voy a hacer”.

Deyver Vega afuera de Saprissa por todo lo que queda del 2025

De esta manera, ya con la operación confirmada, Vladimir Quesada no podrá contar con Vega para lo que resta del Torneo Apertura 2025. Además, se perdería parte del Clausura 2026.

Deyver Vega en uno de los 4 partidos que tuvo en la temporada 2025-2026.

En este Apertura 2025, Deyver Vega apenas pudo jugar dos partidos. En el total del año, sumando el plano nacional e internacional, sólo sumó 15 juegos entre todos los torneos.