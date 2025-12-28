Es tendencia:
Enfrentaría a Alajuelense: Diego Campos negocia con otro grande de Costa Rica y Comunicaciones teme perderlo

Diego Campos, que parecía tener todo acordado con Comunicaciones, ahora negocia seriamente con otro equipo de Costa Rica.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Diego Campos negocia con otro grande de Costa Rica.
© Alajuelense.Diego Campos negocia con otro grande de Costa Rica.

Luego de confirmarse su salida de Liga Deportiva Alajuelense tras no renovar su contrato con el tricampeón de Centroamérica, Diego Campos se convirtió en uno de los futbolistas más solicitados del mercado de fichajes regional.

En un principio, su futuro parecía estar sellado en Comunicaciones de Guatemala, club que fue el primero en acercarle una oferta formal. El periodista Álvaro La Rocha informó que el atacante de 30 años ya había alcanzado un acuerdo de palabra para convertirse en nuevo refuerzo de los Cremas de cara al 2026.

Respuesta inesperada: Joel Campbell dejó mal parado a Alexandre Guimaraes tras el título de Alajuelense

Respuesta inesperada: Joel Campbell dejó mal parado a Alexandre Guimaraes tras el título de Alajuelense

Un grande de Costa Rica avanza por Diego Campos

Sin embargo, el panorama cambió por completo en las últimas horas y el destino de Campos podría terminar quedando dentro de Costa Rica, en un rival directo de su ahora ex equipo: el Club Sport Cartaginés.

Cartaginés está en negociaciones por Diego Campos, quieren al jugador tras su salida de Alajuelense”, aseguró este domingo el especialista en fichajes Kevin Jiménez a través de sus redes sociales.

De concretarse esta operación, Amarini Villatoro aterrizaría en el banquillo brumoso con un refuerzo de lujo. Campos viene de ser un revulsivo determinante en la Liga de Óscar “Machillo” Ramírez, que arrasó con todo en la segunda mitad del 2025.

En este semestre disputó 22 partidos oficiales con el uniforme rojinegro, sumó 919 minutos y anotó 5 goles, aportando por su enorme capacidad para decidir partidos desde el banco o como titular.

Preocupación en Guatemala

Mientras tanto, en Comunicaciones encendieron las alarmas. Si bien existía un acuerdo de palabra, la aparición del Cartaginés cambia totalmente el escenario y deja abierta la posibilidad de que el delantero continúe en la Liga Promérica.

"Problemas de alcohol": Machillo Ramírez revela todo sobre el escándalo interno que pudo hundir a Alajuelense

“Problemas de alcohol”: Machillo Ramírez revela todo sobre el escándalo interno que pudo hundir a Alajuelense

El club guatemalteco confiaba en cerrar al atacante como su ficha estelar para el Apertura 2026, pero ahora entiende que podría perderlo ante la fuerte ofensiva brumosa.

