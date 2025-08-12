Machillo Ramírez lo necesita: Fernando Lesme vuelve a la órbita de Alajuelense por el mensaje de un ídolo rojinegro

Con la Liga Deportiva Alajuelense habiendo disputado ya seis partidos en la temporada 2025-2026, ha quedado claro que lo que Óscar “Machillo” Ramírez necesita para que su equipo pueda dar el salto de calidad y soñar con la estrella 31 es un refuerzo de jerarquía, especialmente en el frente de ataque.

De los seis goles anotados por el conjunto manudo, solo uno fue obra de un centrodelantero —Jonathan Moya ante Plaza Amador— y ni siquiera sirvió para sumar una victoria, sino más bien para desatar una enorme polémica.

En estos encuentros, Machillo ha probado distintas combinaciones ofensivas con Joel Campbell, Jeison Lucumí, Alberto Toril y el propio Moya, pero hasta ahora ninguno ha podido aportar la cuota goleadora que necesita. Por eso, el DT no oculta su deseo de cerrar una incorporación ofensiva antes de que finalice el mercado de fichajes.

Fernando Lesme, el 9 ideal para Machillo Ramírez

En medio del debate sobre quién debe ser el nuevo “9” rojinegro, Pablo Gabas, ídolo del club, mencionó en el programa radial Tiempo Extra a un nombre que la afición manuda conoce bien: Fernando Lesme.

El delantero paraguayo de 1,95 metros y 23 años reúne, según Gabas, todas las cualidades que necesita Machillo pra hacer funcionar su idea de juego. Actualmente en Municipal Liberia, Lesme jugó 13 partidos y marcó tres goles con Alajuelense en 2024, pero su relación con Alexandre Guimarães no fue la mejor, lo que derivó en su salida.

“Fernando Lesme calzaría muy bien en Alajuelense, a como juega este equipo. Sabe con las piernas, va muy bien arriba y tiene una cuota goleadora brava”, comentó el ex mediocampista argentino.

Gabas agregó: “Hoy sería un jugador ideal para lo que Óscar busca: sabe pivotear, meter el cuerpo, anticipar, es peligroso en pelota parada y tiene buen trato de balón. Me sorprendió que no se le diera más chance”.

Fernando Lesme marcó su primer gol con Liberia este fin de semana (Municipal Liberia).

¿Hay chances de que Lesme vuelve a Alajuela?

Más allá de la ilusión de los manudos, las posibilidades de un regreso de Fernando Lesme a Alajuelense parecen ser mínimas, al menos en el corto plazo. El paraguayo firmó contrato con Municipal Liberia en este mismo mercado de fichajes y su vínculo se extiende hasta mediados de 2026, lo que imposibilita cualquier negociación directa con el jugador por parte de la dirigencia rojinegra.

Por ahora, el gerente deportivo Carlos Vela seguirá en la búsqueda de un delantero que cumpla con el perfil que exige Machillo Ramírez. Pero entre los fanáticos manudos, incluyendo a Pablo Gabas, sigue latente el deseo de volver a ver a Fernando Lesme vistiendo la camiseta rojinegra.