Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Saprissa se lleva una sorpresa con Marcos Escoe, el último refuerzo de Wanchope: “No es tan habilidoso”

Marcos Escoe se convirtió en la incorporación más reciente del Deportivo Saprissa. Entérate de los últimos detalles.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Saprissa se lleva una sorpresa con Marcos Escoe, el último refuerzo de Wanchope: "No es tan habilidoso”
© SaprissaSaprissa se lleva una sorpresa con Marcos Escoe, el último refuerzo de Wanchope: "No es tan habilidoso”

Marcos Escoe dio la sorpresa en el fútbol costarricense al concretar su fichaje con el Deportivo Saprissa, pese a que su formación futbolística se dio en las divisiones menores del Club Sport Herediano. Pero detrás de esta incorporación surgió una declaración que Paulo Wanchope no esperaba.

Jewison Bennette fue pieza clave en el desarrollo futbolístico de Marcos Escoe, a quien formó desde los 12 hasta los 18 años en las divisiones menores del Club Sport Herediano. El propio Bennette relató cómo fue el recorrido del delantero tras dejar al Team, hasta concretar esta semana su fichaje con el Saprissa.

Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora y dónde ver hoy el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

ver también

Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora y dónde ver hoy el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

¿Qué sucedió recientemente con Marcos Escoe tras fichar por Saprissa?

Bennette destacó que Escoe se caracteriza más por su velocidad que por la habilidad técnica, siendo letal cuando encuentra espacios para encarar. Comparó este estilo con el de jugadores que necesitan metros para explotar su potencia, como Cristiano Ronaldo, a diferencia de otros, como Messi, que pueden marcar diferencias en espacios reducidos.

Publicidad

No es tan habilidoso, es más velocidad que otra cosa, pero con espacio te lastima. O sea, en el uno contra uno con espacio, va a hacer la jugada y tiene muchas probabilidades de llevarse al rival”, compartió Jewison Bennette.

Imagen
Marcos Escoe – Fichaje reciente del Deportivo Saprissa
Publicidad

Bennette también reconoció que es habitual que jugadores formados en un club terminen vistiendo otra camiseta, ya que el fútbol está lleno de movimientos y oportunidades. En este caso, el joven que creció con los colores rojamarillos del Herediano tendrá ahora la chance de lucirse en el Saprissa, su máximo rival.

Un nuevo capítulo en la carrera de Marcos Escoe

El fichaje de Marcos Escoe por el Saprissa marca el inicio de una etapa llena de retos y expectativas. Tras su paso formativo por el Herediano, el delantero buscará aprovechar esta oportunidad para consolidarse en el máximo nivel del fútbol costarricense y demostrar su potencial, ahora defendiendo los colores del archirrival.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Wanchope anuncia el fichaje de otro delantero además de Marcos Escoe
Deportivo Saprissa

Wanchope anuncia el fichaje de otro delantero además de Marcos Escoe

¿Quién es y cómo juega Marcos Escoe, el ex Herediano que llega a Saprissa?
Deportivo Saprissa

¿Quién es y cómo juega Marcos Escoe, el ex Herediano que llega a Saprissa?

El jugador que se marcha de Herediano para afrontar nueva etapa en Estados Unidos
Costa Rica

El jugador que se marcha de Herediano para afrontar nueva etapa en Estados Unidos

"El mejor de Centroamérica": Bolillo Gómez no duda y descarta a El Salvador con esta sentencia
El Salvador

"El mejor de Centroamérica": Bolillo Gómez no duda y descarta a El Salvador con esta sentencia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo