Saprissa se lleva una sorpresa con Marcos Escoe, el último refuerzo de Wanchope: “No es tan habilidoso”

Marcos Escoe dio la sorpresa en el fútbol costarricense al concretar su fichaje con el Deportivo Saprissa, pese a que su formación futbolística se dio en las divisiones menores del Club Sport Herediano. Pero detrás de esta incorporación surgió una declaración que Paulo Wanchope no esperaba.

Jewison Bennette fue pieza clave en el desarrollo futbolístico de Marcos Escoe, a quien formó desde los 12 hasta los 18 años en las divisiones menores del Club Sport Herediano. El propio Bennette relató cómo fue el recorrido del delantero tras dejar al Team, hasta concretar esta semana su fichaje con el Saprissa.

ver también Saprissa vs. Cartaginés: ¿A qué hora y dónde ver hoy el partido? Liga Promérica de Costa Rica 2025

¿Qué sucedió recientemente con Marcos Escoe tras fichar por Saprissa?

Bennette destacó que Escoe se caracteriza más por su velocidad que por la habilidad técnica, siendo letal cuando encuentra espacios para encarar. Comparó este estilo con el de jugadores que necesitan metros para explotar su potencia, como Cristiano Ronaldo, a diferencia de otros, como Messi, que pueden marcar diferencias en espacios reducidos.

Publicidad

Publicidad

“No es tan habilidoso, es más velocidad que otra cosa, pero con espacio te lastima. O sea, en el uno contra uno con espacio, va a hacer la jugada y tiene muchas probabilidades de llevarse al rival”, compartió Jewison Bennette.

Marcos Escoe – Fichaje reciente del Deportivo Saprissa

Publicidad

Bennette también reconoció que es habitual que jugadores formados en un club terminen vistiendo otra camiseta, ya que el fútbol está lleno de movimientos y oportunidades. En este caso, el joven que creció con los colores rojamarillos del Herediano tendrá ahora la chance de lucirse en el Saprissa, su máximo rival.

Publicidad

Un nuevo capítulo en la carrera de Marcos Escoe

El fichaje de Marcos Escoe por el Saprissa marca el inicio de una etapa llena de retos y expectativas. Tras su paso formativo por el Herediano, el delantero buscará aprovechar esta oportunidad para consolidarse en el máximo nivel del fútbol costarricense y demostrar su potencial, ahora defendiendo los colores del archirrival.