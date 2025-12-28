“Finiquitará”: la limpia en Alajuelense se cobra una nueva víctima que ficharía por un equipo fuerte de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelensede Machillo Ramírez continúa ajustando su proyecto deportivo con la mirada puesta en los objetivos de 2026: el bicampeonato y la Copa de Campeones de la Concacaf, tomando decisiones firmes que ya empiezan a impactar directamente a su plantel.

En este proceso de reestructuración, un jugador más podría convertirse en “víctima” de los cambios, ya que su salida estaría cerca ante el interés de otro club fuerte del fútbol costarricense.

¿Cuál es el nuevo jugador que no continuará en Alajuelense?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Johnny Álvarez está muy cerca de poner fin a su etapa en Liga Deportiva Alajuelense, ya que se encuentra afinando los últimos detalles para la finalización de su contrato.

Jiménez también señaló que Sporting FC es, hasta el momento, la oferta más fuerte para el portero, aunque otros clubes también han mostrado interés; sin embargo, la propuesta de los albinegros sería la más avanzada y buscan cerrar el fichaje en el corto plazo.

“Johnny Álvarez finiquitará su contrato con Alajuelense, están en detalles finales para su salida. Sporting FC es la oferta más fuerte. Están en eso“, expuso el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Un contexto poco favorable

Esta situación también se explica por el panorama que enfrenta Johnny Álvarez dentro del plantel rojinegro, donde actualmente ha quedado relegado como el tercer arquero. Con Washington Ortega y Bayron Mora por delante en la competencia, sus opciones de sumar minutos son prácticamente nulas.

A esto se suma que Alajuelense tiene en sus planes promover a un guardameta de las divisiones menores para darle rodaje, lo que termina de cerrar el espacio para Álvarez y refuerza la decisión de buscar continuidad en otro club en Costa Rica.