Dos candidatos ya se bajaron: Fedefútbol se queda con una sola opción para reemplazar a Ignacio Hierro

El rotundo fracaso de la Selección de Costa Rica en su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 derivó en dos salidas fuertes dentro de la estructura de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

La más inmediata fue la del ex entrenador Miguel “Piojo” Herrera, quien acordó su finiquito apenas se consumó la eliminación. Un poco más tarde le llegó el turno a su compatriota Ignacio Hierro, obligado a dejar el cargo de director de selecciones nacionales.

Ambos puestos permanecen vacantes, pero dentro de la cúpula federativa la intención es primero designar al nuevo director de selecciones y, a partir de ahí, encaminar la escogencia del técnico que deberá liderar la reconstrucción de la Tricolor rumbo al 2030.

Solo queda un nombre sobre la mesa

Según informó el diario La Nación, el principal y único candidato que queda en pie para asumir como Director de Selecciones Nacionales de Costa Rica es Rónald González.

Rónald González se acerca a la Fedefútbol.

Su última experiencia como entrenador fue en el primer semestre de 2025, dirigiendo al Comunicaciones de Guatemala, club con el que llegó a un acuerdo de salida en mayo pasado. La comisión encargada de replantear el futuro deportivo de las selecciones nacionales ya habría realizado la entrevista formal al técnico de 55 años, quien aparece hoy como la opción más sólida para ocupar el cargo.

¿Qué pasó con los otros dos candidatos?

En la lista inicial figuraban tres candidatos. Junto a González estaban Paulo Wanchope y Ángel Catalina, pero con ambos el avance en las negociaciones fue mínimo.

En el caso de Wanchope, informa La Nación, el entrenador manifestó a la Fedefútbol su intención de continuar ligado al fútbol, pero estrictamente como director técnico, por lo que espera otra oportunidad para dirigir.

Wanchope rechazó la oportunidad de regresar a la FCRF (Saprissa).

Por su parte, el español prefirió no someterse nuevamente a un proceso de selección, recordando que ya había sido candidato cuando se eligió a Ignacio Hierro. En aquel momento, su pasado en Deportivo Saprissa habría sido un factor que generó diferencias dentro del Comité Ejecutivo.

Con ambos candidatos fuera de la ecuación, Rónald González queda como la única opción seria en pie, por lo que todo apunta a que será él quien tome las riendas del proyecto deportivo de la Selección de Costa Rica en este nuevo ciclo.