“Abrió negociaciones”: giro inesperado con Agustín Auzmendi desde Argentina ¿Regresa a Centroamérica?

Un nombre que ha dejado huella en Motagua es Agustín Auzmendi, “El Pistolero” se cansó de hacer goles en Honduras y haber ganado aquella final de diciembre de 2024 ante Olimpia hizo que Godoy Cruz lo comprara.

Ahora bien, el goleador tiene contrato con El Tomba, pero todo ha dado un giro inesperado en las últimas horas, ya que Godoy ha pensado en cederlo.

ver también La limpia en Motagua se cobra una víctima más y ficharía por equipo de Centroamérica

Aquí aparece Motagua y también Alajuelense, ambos equipos han sonado fuerte para llevarlo a sus planteles, pero van a tener que seguir esperando.

Lo que se dice desde Argentina es que “Agus” no continuaría jugando con el Godoy Cruz en la segunda división y si hay un equipo que tiene intención de llevarlo a su plantel es Gimnasia y Esgrima La Plata.

Agustín Auzmendi tiene una oferta para ir a Gimnasia y Esgrima La Plata

“Gimansia brió negociaciones por Agustín Auzmendi. Ofertón a Godoy Cruz, un préstamo con obligación de compra por objetivos cumplidos. Gestiones en curso. Marcó 8 goles en el año, tres de ellos en Copa Sudamericana”, informa el periodista deportivo Uriel Lugt.

ver también Marathón en vilo: Olimpia confirma la noticia para la final y que lo acerca a la Copa 40 en Honduras

Con esto, se confirma que por ahora, Auzmendi no piensa volver a Centroamérica para seguir su carrera profesional.

Publicidad

Publicidad

76 anotaciones y tres finales disputadas fue lo que dejó Agustín en Honduras y por eso es siempre un delantero muy buscado.

Tweet placeholder