Costa Rica

José Giacone necesitó solo tres palabras para hacer enojar a todos en Saprissa tras asumir como DT en Herediano

José Giacone fue presentado en Herediano y en sus declaraciones terminó tirando algunas indirectas a Saprissa que molestaron en Tibás.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

José Giacone destacó a Herediano.

La llegada de José Giacone al banquillo del Club Sport Herediano no pasó desapercibida y, en cuestión de minutos, ya generó ruido en todo el entorno del fútbol nacional, especialmente en Tibás. El nuevo técnico florense apenas necesitó tres palabras para encender la polémica y provocar molestia entre los aficionados del Deportivo Saprissa, club en el que tuvo un paso sin títulos.

En sus primeras declaraciones oficiales como entrenador del Team, el estratega argentino dejó claro que asume el reto con una exigencia máxima y sin margen para excusas. Para el argentino, cualquier cosa que no sea levantar el campeonato será un fracaso, y así lo dejó entrever al definir la grandeza reciente del club rojiamarillo.

Las declaraciones que molestaron en Saprissa

“El compromiso nuestro es total y eso se va a trasladar al equipo para tener a Herediano en los puestos que se merece. Herediano es el más ganador de los últimos tiempos y queremos volver a ser campeones”, afirmó Giacone, en una frase que no cayó nada bien del lado morado.

Eseel más ganador fue interpretado por muchos saprissistas como una clara indirecta, no solo por la histórica rivalidad entre ambos clubes, sino también porque José Giacone tuvo un paso por Saprissa en el que no logró conquistar títulos. Para la afición tibaseña, el comentario dejó fuera de la conversación al Monstruo y reavivó viejas heridas.

José Giacone no es muy querido en Tibás. (Foto: Saprissa)

Más allá de la polémica, el nuevo timonel florense se mostró ilusionado con el plantel que tiene a disposición y convencido de que cuenta con el material necesario para competir por todo en el semestre, en el que Herediano disputará únicamente el Campeonato Nacional y el Torneo de Copa.

Nicolás Delgadillo, Gustavo Herrera y ahora…: otro delantero de Saprissa saldría de los planes de Erick Lonnis para el Clausura 2026

“Con mucha ilusión y ganas. Sé que este es un equipo que tiene que pelear siempre por el título. Ese tipo de retos son los que me gustan. Contamos con el material adecuado para llevar a cabo las ideas, agregó el técnico.

Herediano ya comenzó a moverse fuerte en el mercado con las incorporaciones de Keysher Fuller y Tepa González, además de la llegada del propio Giacone. En cuanto a salidas, por ahora solo se confirmó la de Walter Cortés, aunque se esperan más movimientos para terminar de armar la planilla.

