“Todo tiene un fin”: referente de Saprissa anuncia su retiro y sorprende a todos en Tibas

El Deportivo Saprissa vivió este viernes una jornada cargada de emociones en Tibás. Lo que inicialmente parecía una conferencia de prensa más, enfocada en el balance del semestre, la continuidad de Vladimir Quesada y la planificación deportiva, terminó convirtiéndose en un momento histórico que tomó por sorpresa a propios y extraños.

Cuando la conferencia ya había finalizado y Erick Lonnis había despejado varios temas institucionales, una figura inesperada apareció ante los micrófonos. Se trata de un referente del equipo que comunicó que cuelga sus guantes.

¿Cuál es el futbolista de Saprissa que anunció su retiro?

Esteban Alvarado, uno de los referentes recientes del club y guardián del marco morado, ingresó a la sala para hacer un anuncio que estremeció al saprissismo: su retiro del fútbol profesional.

Con serenidad y palabras profundas, el arquero explicó que no se trató de una decisión impulsiva, sino de un proceso que venía madurando desde hace tiempo. “No fue una decisión difícil de tomar, fue una decisión que venía meditando hace tiempo. Llega un momento donde uno tiene que valorar otras cosas que están paralelo al fútbol”, expresó Alvarado, visiblemente reflexivo.

El portero fue aún más claro al describir el momento personal que atraviesa y las razones que lo llevaron a cerrar este capítulo de su carrera. “Todo tiene un fin. La dificultad de tomar la decisión era batallar con mi espíritu ganador. El día a día se hacía más pesado de lo normal”, confesó, dejando ver el desgaste físico y mental que muchas veces acompaña a los futbolistas en la recta final de su trayectoria.

Minutos después del anuncio, el Deportivo Saprissa también se pronunció a través de sus canales oficiales con un mensaje cargado de simbolismo y agradecimiento: “Aquí empezó y terminó su inmensa historia. Gracias por todo”. Una frase que resume el vínculo entre Alvarado y el club donde se formó y cerró su carrera.

Así, Tibás despidió a uno de sus protagonistas más reconocidos de los últimos años. El retiro de Esteban Alvarado marca el final de una etapa y abre otra, tanto para el jugador como para un Saprissa que entra en un proceso de renovación, con la mirada puesta en el futuro, pero sin olvidar a quienes dejaron huella en la historia morada.