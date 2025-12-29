Es tendencia:
Wesly Decas se olvida de Real España y Jeaustin Campos: firma por este equipo de Costa Rica

Real España no contará con Wesly Decas para el próximo torneo. Jeaustin Campos se queda sin central y buscará una solución.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Jeaustin Campos pierde a una de sus defensas para el 2026.
Jeaustin Campos pierde a una de sus defensas para el 2026.

Real España tiene una baja que se confirma a falta de hacerse oficial. Se trata de Wesly Decas, defensor que no volverá a contar para Jeaustin Campos en el Clausura 2026.

El ex Motagua se va de Honduras a firma por un equipo de Costa Rica, así lo ha confirmado el periodista Álvaro de la Rocha.

Wesly Decas firma por su nuevo equipo en Costa Rica

El defensor de 26 años vuelve al extranjero y firma por dos torneos con el Puntarenas de Costa Rica.

“Wesly Decas será nuevo jugador de Puntarenas FC de Costa Rica.

El jugador dejará a Real España ya que tiene cláusula de salida. Oficial pronto.

Todo acordado y firmado.Un año de contrato”.

Decas vuelve al extranjero por cuarta vez en su carrera, antes jugó de F. C. Juárez, C. D. Nacional y Atlanta United. En Honduras jugó en Motagua y Real España.

