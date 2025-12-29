Wesly Decas se olvida de Real España y Jeaustin Campos: firma por este equipo de Costa Rica

Real España tiene una baja que se confirma a falta de hacerse oficial. Se trata de Wesly Decas, defensor que no volverá a contar para Jeaustin Campos en el Clausura 2026.

El ex Motagua se va de Honduras a firma por un equipo de Costa Rica, así lo ha confirmado el periodista Álvaro de la Rocha.

ver también La inminente llegada de Amarini Villatoro a Cartaginés consumaría esta víctima: “Negocia con otro club”

Wesly Decas firma por su nuevo equipo en Costa Rica

El defensor de 26 años vuelve al extranjero y firma por dos torneos con el Puntarenas de Costa Rica.

“Wesly Decas será nuevo jugador de Puntarenas FC de Costa Rica.

El jugador dejará a Real España ya que tiene cláusula de salida. Oficial pronto.

Todo acordado y firmado.Un año de contrato”.

Tweet placeholder

Decas vuelve al extranjero por cuarta vez en su carrera, antes jugó de F. C. Juárez, C. D. Nacional y Atlanta United. En Honduras jugó en Motagua y Real España.