En el Deportivo Saprissa se habló en este último tiempo, desde que finalizó el Apertura 2025, de la salida de varios futbolistas. Tras caer en la final contra Alajuelense, distintos nombres buscaron un nuevo club para tener el ritmo que no estaban teniendo con Vladimir Quesada.

Sin embargo, desde adentro del club no se hizo mención sobre la llegada de nuevos jugadores hasta hoy. Este viernes, Erick Lonnis programó una conferencia de prensa en Saprissa para anunciar diferentes noticias sobre el futuro de la institución.

Una de ellas fue la confirmación del primer refuerzo para el 2026. Se trata de Luis Paradela, quien finalmente regresará de su préstamo en el Universidad Craiova de Rumania. El cuadro europeo decidió no hacer uso de la opción de compra que tenía en el contrato.

Erick Lonnis confirma el regreso de Luis Paradela a Saprissa

Así lo detalló Lonnis en conferencia: “Es muy sencillo, tenía un préstamo con opción de compra en Rumania. El préstamo finalizaba el 22 de diciembre. Nosotros dimos la opción de extender el préstamo hasta mayo, pero el equipo por diferentes razones no ejerció la opción y él tiene que regresar“.

Paradela vuelva a su casa.

Y agregó que ya habían hablado con el extremo por su vuelta: “Hace dos meses hemos estado en conversación con él. Esperamos que esté por aquí. Está haciendo todo para regresar. Estamos contentos con él. Lo esperamos con ansias“.

Sobre la lesión de ligamentos cruzados que lo marginó por varios meses y que fue una de las razones por la que no fue comprado, Lonnis aseguró que Paradela ya se encuentra bien físicamente. Con esta noticia, Vladimir Quesada volverá a contar con el extremo izquierdo que tantas alegrías le dio.