Ricardo Jerez defiende a Municipal tras la final con un duro ataque a Comunicaciones: “Les recuerdo a todos esos Cremas…”

Las repercusiones de la final del Torneo Apertura donde Antigua se quedó con el bicampeonato no se hicieron esperar y rápidamente trascendieron lo ocurrido en la cancha.

En medio de la polémica por los actos de violencia y las reacciones cruzadas entre aficiones y jugadores, Ricardo Jerez actual guardameta del Chattanooga Red Wolves SC, salió al paso para defender a Municipal mientras respondía algunas manifestaciones de los seguidores del Rojo.

Las declaraciones de Ricardo Jerez tras la final perdida por Municipal con un dardo para Comunicaciones

Ricardo Jerez de manera contundente defendió a Municipal tras la derrota en la final, dejando claro que la reacción de la afición roja no es un caso aislado dentro del fútbol guatemalteco.

Subrayó que los Rojos no son los únicos que “no saben perder” y recordó un episodio reciente en el que hinchas de Comunicaciones invadieron la cancha y agredieron a su propio ídolo, José Manuel Contreras.

“¿No sabemos perder? No, no. No son solo los Rojos. Les recuerdo a todos esos Cremas que hoy se están burlando, les recuerdo que hace unos 6 meses se metieron a la cancha y le pegaron a su ídolo, José Manuel Contreras”, comentó Ricardo Jerez.

“Los aficionados le pegaron, entonces no digan que solo somos los Rojos los malos perdedores, no. Ya les dije: la naturaleza del ser humano es querer ganar siempre”, puntualizó Ricardo Jerez a través de un video en redes sociales.

Ricardo Jerez cuando defendía los colores de Municipal

Este mismo año la eliminación de Comunicaciones en los cuartos de final del Torneo Clausura desató una fuerte reacción por parte de su propia afición, evidenciando el malestar acumulado por el rendimiento del equipo. Dicha molestia trajo como consecuencia que José Contreras también fuera agredido por los propios seguidores Cremas.

Ricardo Jerez en Municipal

Recordemos que Ricardo Jerez inició su carrera profesional en Comunicaciones, pero fue defendiendo los colores de Municipal donde alcanzó uno de los logros más importantes de su trayectoria.

En 2007, el guardameta se proclamó campeón del Torneo Apertura con el conjunto rojo, levantando el trofeo nacional y consolidando una etapa significativa de su carrera

