Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Ricardo Jerez defiende a Municipal tras la final con un duro ataque a Comunicaciones: “Les recuerdo a todos esos Cremas…”

Ricardo Jerez no se guardó nada y tiró un dardo a Comunicaciones. Descubre todo lo que dijo el guardameta defendiendo a Municipal.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Ricardo Jerez defiende a Municipal tras la final con un duro ataque a Comunicaciones
© Chattanooga Red Wolves SCRicardo Jerez defiende a Municipal tras la final con un duro ataque a Comunicaciones

Las repercusiones de la final del Torneo Apertura donde Antigua se quedó con el bicampeonato no se hicieron esperar y rápidamente trascendieron lo ocurrido en la cancha.

En medio de la polémica por los actos de violencia y las reacciones cruzadas entre aficiones y jugadores, Ricardo Jerez actual guardameta del Chattanooga Red Wolves SC, salió al paso para defender a Municipal mientras respondía algunas manifestaciones de los seguidores del Rojo.

Suspensión de El Trébol y mucho más: Municipal enfrenta el peor de los castigos tras el caos en la final ante Antigua

ver también

Suspensión de El Trébol y mucho más: Municipal enfrenta el peor de los castigos tras el caos en la final ante Antigua

Las declaraciones de Ricardo Jerez tras la final perdida por Municipal con un dardo para Comunicaciones

Ricardo Jerez de manera contundente defendió a Municipal tras la derrota en la final, dejando claro que la reacción de la afición roja no es un caso aislado dentro del fútbol guatemalteco.

Subrayó que los Rojos no son los únicos que “no saben perder” y recordó un episodio reciente en el que hinchas de Comunicaciones invadieron la cancha y agredieron a su propio ídolo, José Manuel Contreras.

“¿No sabemos perder? No, no. No son solo los Rojos. Les recuerdo a todos esos Cremas que hoy se están burlando, les recuerdo que hace unos 6 meses se metieron a la cancha y le pegaron a su ídolo, José Manuel Contreras”, comentó Ricardo Jerez.

Publicidad

Los aficionados le pegaron, entonces no digan que solo somos los Rojos los malos perdedores, no. Ya les dije: la naturaleza del ser humano es querer ganar siempre”, puntualizó Ricardo Jerez a través de un video en redes sociales.

Publicidad
Ricardo Jerez sobre la final: Municipal tiene carácter y fútbol para pelear el título - ESPN
Ricardo Jerez cuando defendía los colores de Municipal

Este mismo año la eliminación de Comunicaciones en los cuartos de final del Torneo Clausura desató una fuerte reacción por parte de su propia afición, evidenciando el malestar acumulado por el rendimiento del equipo. Dicha molestia trajo como consecuencia que José Contreras también fuera agredido por los propios seguidores Cremas.

Publicidad

Ricardo Jerez en Municipal

Recordemos que Ricardo Jerez inició su carrera profesional en Comunicaciones, pero fue defendiendo los colores de Municipal donde alcanzó uno de los logros más importantes de su trayectoria.

En 2007, el guardameta se proclamó campeón del Torneo Apertura con el conjunto rojo, levantando el trofeo nacional y consolidando una etapa significativa de su carrera

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Campeón con Saprissa es acusado de desatar la violencia en la final de Guatemala
Concacaf

Campeón con Saprissa es acusado de desatar la violencia en la final de Guatemala

Óscar Santis dijo lo que nadie esperaba sobre la batalla campal entre Municipal y Antigua
Guatemala

Óscar Santis dijo lo que nadie esperaba sobre la batalla campal entre Municipal y Antigua

El refuerzo que busca Jafet Soto se complica y otro gigante de Centroamérica podría robárselo
Concacaf

El refuerzo que busca Jafet Soto se complica y otro gigante de Centroamérica podría robárselo

Edrick Menjívar impacta a todo Olimpia señalando a los jugadores que deben salir de Olimpia
Honduras

Edrick Menjívar impacta a todo Olimpia señalando a los jugadores que deben salir de Olimpia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo