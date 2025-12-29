Tomás Rodríguez no llega solo: Saprissa se mueve en silencio y ficha a una de las máximas figuras de Nicaragua

El Deportivo Saprissa continúa reforzando su plantel con movimientos discretos, pero de alto impacto en el mercado de fichajes para el 2026.

Tras anunciar la llegada de Tomás Rodríguez,ahora se suma ahora la incorporación de una de las figuras más destacadas del fútbol de Nicaragua.

Deportivo Saprissa a través de su cuenta oficial de X.

¿Quién es el nuevo fichaje que llega a Saprissa como una de las máximas figuras de Nicaragua?

De manera oficial, Saprissa comunicó mediante sus canales que el jugador nicaragüense Bancy Hernández continuará su carrera profesional con la institución morada, de la cual fue verdugo en 2023 al anotarle un gol que selló el histórico triunfo 1-0 de Real Estelí por Copa Centroamericana.

“Las negociaciones se han dado de forma directa entre Saprissa y el jugador. El club Sporting San Miguelito ha sido facilitador en esta operación entre las partes, sin obtener beneficio económico, y estamos muy agradecidos con ellos”, publicó el Saprissa a través de su comunicado.

Bancy Hernández, destacado en Nicaragua

A nivel de selección, el futbolista registra números importantes con Nicaragua, acumulando un total de 24 partidos internacionales.

De ellos, 10 fueron en la Clasificación Mundialista, siete en encuentros amistosos, seis en la Concacaf Nations League B y uno en las eliminatorias rumbo a la Copa Oro, sumando además cuatro goles y tres asistencias.

Bancy Hernández – Real Estelí

En la actual temporada, Bancy Hernández con Real Estelí mostró un rendimiento sólido, disputando un total de 24 partidos oficiales, en los que aportó siete goles y una asistencia.

Sus números se reparten entre 17 encuentros en la Liga Primera Apertura, cuatro en la Copa Centroamericana y tres en los playoffs del torneo