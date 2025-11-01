“Sentimiento de culpa”: Deyver Vega confiesa su dolor más grande mientras Saprissa espera por su regreso

Minutos antes de que el Deportivo Saprissa saltara al campo para enfrentar a Guadalupe FC por la jornada 15 del Torneo Apertura 2025, una voz muy esperada volvió a escucharse en el entorno morado.

Deyver Vega, una de las figuras más experimentadas del plantel, habló con Teletica Deportes sobre el difícil proceso de recuperación que atraviesa debido a una grave lesión en su rodilla.

¿Cuándo vuelve Deyver Vega?

En abril, el extremo de 33 años se sometió a una artroscopia, pero desde su última recaída solo ha podido disputar cuatro partidos con el uniforme del Monstruo.

Sobre la fecha de su regreso, Vega reflexionó: “Es complicado, creo que voy de 3 a 4 meses probablemente. Lo que quiero es prolongar mi carrera profesional, a mí me encanta jugar. Es el sueño que uno tiene de niño, y mientras esté en mis condiciones lo voy a hacer”.

Deyver Vega lleva tres meses sin jugar (Saprissa).

“En una reunión con los doctores salió que lo mejor es hacer una artoscropia, hacer unas microperforaciones al hueso, sanar el cartílago y recuperarme de una manera que me permita prolongar mi carrera. Seguir en esto es como estar en un vicio, te recuperas un mes, salís dos partidos, y eso no es sano para nadie. Ya pasé en abril por eso pero ahora voy a estar un poco más fuera, pero por algo pasan las cosas”, explicó Deyver.

“Sentimiento de culpa” por no poder aportar

Más allá del parte físico, el ex Herediano también habló de lo que siente emocionalmente al no poder estar con sus compañeros dentro del terreno de juego.

“Saprissa es un equipo de muchos valores. Siempre se ha portado con todos los jugadores de una manera diferente. Uno como jugador a veces se siente mal porque no está aportando, porque llega, entrena y hace lo que tiene que hacer, pero al final te pagan por jugar y hacerlo bien”, confesó Deyver Vega.

Deyver Vega siente culpa por no poder aportar a su equipo (Saprissa).

“Al no poder hacerlo se siente un sentimiento de culpa de no poder estar ahí, pero uno también entiende que son chispas del oficio. Eso como patronos ellos lo entienden. Como saprissista me duele no estar ahí… saben el ADN que tengo, pero les doy gracias por su apoyo”, completó el norteño, dejando ver su enorme compromiso con los tibaseños.

Deyver Vega tiene contrato con Saprissa hasta junio de 2026, por lo que su meta es regresar en plenitud para el Torneo Clausura 2026. Mientras tanto, sigue trabajando bajo la supervisión del cuerpo médico morado y acompañando al grupo desde fuera del campo.