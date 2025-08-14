“Traerlo de vuelta”: Saprissa se ilusiona con la noticia que podría sellar el regreso de un campeón con Vladimir Quesada

La afición del Deportivo Saprissa recibió con entusiasmo una noticia que encendió la ilusión de ver nuevamente a un viejo conocido vestir la camiseta morada. Se trata de un jugador que dejó huella en su paso por el club y que incluso levantó un título bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada.

Aunque aún no hay nada confirmado, las especulaciones crecen y el ambiente se llena de expectativa ante la posibilidad de su regreso para reforzar al equipo en la próxima temporada.

¿El regreso de un campeón con Vladimir Quesada en Saprissa?

De manera oficial, Luis Díaz no continuará en el New England Revolution, así lo anunció el propio club a través de sus redes sociales. Con esta decisión, el equipo pone fin al ciclo del futbolista costarricense en la MLS, generando expectativa sobre el rumbo que tomará su carrera en los próximos meses.

En el programa Seguimos, Kevin Jiménez dejó abierta la puerta a un posible regreso de Luis Díaz al fútbol costarricense, al señalar: “Yo lo veo por acá, cuidado. Saprissa la otra vez estuvo interesado en traerlo de vuelta, vamos a ver”.

Además, el posible regreso del jugador no solo representaría un refuerzo de peso para el Saprissa, sino también una oportunidad para que el futbolista retome protagonismo en el ámbito local, luego de su paso por el fútbol internacional.

Luis Díaz – Deportivo Saprissa

Luis Díaz: campeón con Saprissa

Luis Díaz también sabe lo que es ser campeón con Saprissa, ya que en el Clausura 2024 levantó el título bajo la dirección técnica de Vladimir Quesada. Ese campeonato, que sumó a sus logros junto a los obtenidos en la MLS, reforzó su vínculo con la institución morada.