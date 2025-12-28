"No sigue en Saprissa": Erick Lonnis le da salida a otro jugador que no logró consolidarse con Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa continúa moviendo su plantilla de cara al próximo torneo y las decisiones ya empiezan a marcar el rumbo del equipo.

Bajo la dirección deportiva de Erick Lonnis, el club morado sigue depurando el plantel y dando salida a futbolistas que no lograron consolidarse durante el proceso encabezado por Vladimir Quesada.

ver también Nuevo revés para Vladimir Quesada: Saprissa recibe el rechazo del delantero que tanto querían en Tibás

¿Cuál es el jugador que no sigue en Saprissa?

El periodista Kevin Jiménez informó en exclusiva que Nicolás Delgadillo dejó de ser futbolista del Deportivo Saprissa, luego de finiquitar su contrato con la institución morada.

“Nicolas Delgadillo dejó de ser futbolista de Saprissa, finiquito de contrato. Será agente libre”, publicó el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Con esta decisión, el jugador queda en condición de agente libre, por lo que podrá negociar libremente su futuro de cara a la próxima temporada, cerrando así una etapa con el conjunto tibaseño.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nicolás Delgadillo con Saprissa esta temporada

Nicolás Delgadillo tuvo escasa continuidad esta temporada con Saprissa, en la que disputó 14 partidos y acumuló 468 minutos en todas las competiciones. Su mayor participación fue en el Torneo de Apertura, donde jugó 11 encuentros y dio una asistencia, números que reflejan su rol secundario dentro del plantel