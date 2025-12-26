Es tendencia:
Comunicaciones lo quitó del puesto: este es el nuevo rol que tendrá Iván Franco Sopegno en 2026

Comunicaciones prepara su 2026 con una seria reestructuración para lograr el milagro.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Comunicaciones lo quitó del puesto: nuevo rol para Iván Franco Sopegno
© RRSSComunicaciones lo quitó del puesto: nuevo rol para Iván Franco Sopegno

Comunicaciones atraviesa un fuerte proceso de reestructuración, para afrontar la temporada 2026 de la mejor manera. Después de quedar en la última posición de la tabla en el Torneo Apertura 2025, necesitan revertirlo de forma casi imposible.

Ningún nombre tiene asegurada su continuidad en el club. La dirigencia analiza a cada pieza crema para su continuidad en la Liga Nacional de Guatemala. Piensa también en posibles refuerzos, algunos de los que ya están prácticamente dados.

Según confirmó el periodista Byron Oliva, los dirigentes le avisaron a Iván Franco Sopegno que no seguirá como entrenador del primer equipo, pero continuará en la institución desde otro lugar. Su puesto lo ocuparía Marco Antonio Figueroa.

Comunicaciones le daría un nuevo puesto a Iván Franco Sopegno dentro del club

“Confirmado: hay un cambio en el cuerpo técnico de Comunicaciones. Iván Franco Sopegno ha sido notificado de que ya no será más el técnico del primer equipo y va a regresar a sus funciones en las fuerzas básicas del equipo”, comentó.

“En su lugar, está prácticamente cerrado como nuevo técnico crema, a falta de que ponga su firma el Fantasma Figueroa. El ex técnico de la Selección Pinolera, ese que los llevó a su primera fase final de Eliminatoria Mundialista”, explicó.

“Hizo un trabajo bastante interesante. Tiene mucho carácter. Es un técnico que va a tener que ver cómo maneja ese tema de su temperamento desde el banquillo. Esto hace que las incorporaciones se pausen un poco. A esperar”, finalizó.

