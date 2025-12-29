Machillo Ramírez fue claro: los cuatro jugadores con los que Alajuelense deberá hablar en este mercado de fichajes

La Liga Deportiva Alajuelense ya dio vuelta a la página tras la obtención de la tan esperada Liga 31 y, con el título en el bolsillo, comenzó a planificar con tiempo el Clausura 2026. En ese escenario, Óscar Ramírez fue directo y dejó claro que hay cuatro futbolistas clave cuya situación deberá resolverse cuanto antes si la Liga pretende sostener el proyecto campeón.

El técnico rojinegro sabe que el mercado traerá movimientos inevitables. De hecho, el club ya tiene bajas confirmadas y otras que están en proceso. Diego Campos se marchó como agente libre, Kenyel Michel fue vendido al Minnesota United de la MLS, mientras que Doryan Rodríguez y John Paul Ruiz se encuentran negociando su salida, lo que podría aumentar la lista de despedidas en las próximas semanas.

Ante este panorama, Machillo fue claro puertas adentro: hay cuatro nombres que considera prioritarios y con los que Alajuelense deberá sentarse a conversar en este mercado.

¿Cuáles son los cuatro jugadores que Machillo Ramírez le pide retener a Alajuelense?

Uno de ellos es Alexis Gamboa. El defensor de 26 años fue una pieza importante en la estructura campeona y su rendimiento despertó el interés de varios clubes del extranjero. En la Liga saben que retenerlo no será sencillo, pero es uno de los jugadores que Ramírez quiere mantener para el próximo torneo.

Alajuelense quiere retener a estos futbolistas.

Otro caso sensible es el del arquero Washington Ortega. El uruguayo renovó su contrato recientemente, por lo que su salida no luce sencilla. Sin embargo, desde el club son conscientes de que, si aparece una oferta fuerte desde el exterior, será difícil resistirse. Para Machillo, Ortega es una garantía bajo los tres palos y su continuidad sería un golpe de estabilidad para el equipo.

La gran sorpresa en la lista es Anthony Hernández. El mediocampista fue una de las figuras del campeonato y terminó consolidándose como una pieza clave en el once titular. Tiene contrato hasta mediados de 2026, pero en el club existe el temor de que una buena oferta provoque una venta anticipada. Ramírez pidió especial atención en este caso.

Finalmente aparece Santiago Van der Putten, uno de los grandes proyectos de la institución. Con apenas 21 años y contrato hasta junio de 2027, su futuro genera expectativa. En el mercado anterior fue sondeado por el Barcelona B, y en Alajuelense saben que será difícil evitar que un club importante vuelva a tocar la puerta.

Con el título aún fresco, la Liga ya entiende que el verdadero desafío será sostener la base campeona. Machillo Ramírez fue claro: el Clausura 2026 se empieza a jugar ahora, y estas cuatro decisiones pueden marcar el rumbo del próximo semestre rojinegro.