Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Limpieza total en Saprissa: otras tres figuras podrían salir de Tibás por orden de Vladimir Quesada

Saprissa ya confirmó varias salidas tras el Apertura 2025, pero la reestructuración podría no haber terminado y tres nuevas figuras asoman en la mira de Vladimir Quesada.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Sigue la depuración en el plantel de Saprissa.
© Saprissa / Teletica.Sigue la depuración en el plantel de Saprissa.

Desde la finalización del Torneo Apertura 2025, el Deportivo Saprissa ya ha confirmado que varios futbolistas que formaron parte del plantel subcampeón bajo las órdenes de Vladimir Quesada no continuarán en el club para el 2026.

Mauricio Villalobos rescindió su contrato con los morados y se unió a Municipal Liberia, mientras que Nicolás Delgadillo también acordó su finiquito por decisión conjunta del cuerpo técnico y la directiva.

Tweet placeholder

Al mismo tiempo, Yoserth Hernández regresó de su préstamo en Sporting FC, pero al no entrar en los planes del equipo también se desvinculó para reforzar a Liberia. A eso se suma que el directivo Erick Lonnis ya adelantó que en los próximos días se oficializará otra salida: la de Gustavo Herrera, probablemente rumbo a la MLS. Finalmente, el guardameta Esteban Alvarado decidió poner punto final a su carrera y colgar los guantes a los 36 años.

¿Quién es y cómo juega Bancy Hernández, el fichaje sorpresa de Erick Lonnis en Saprissa?

ver también

¿Quién es y cómo juega Bancy Hernández, el fichaje sorpresa de Erick Lonnis en Saprissa?

Otros tres morados en la cuerda floja

Pero el éxodo morado podría estar lejos de haber llegado a su final. Tanto el entrenador como la dirigencia del Monstruo continúan analizando piezas de cara a lo que viene y, según trascendió, hay más futbolistas cuyo futuro inmediato está siendo evaluado.

De acuerdo con la información del periodista Jason Arce, otros tres jugadores se encuentran bajo análisis. “En Saprissa se analiza la continuidad de Marvin Loría, Deyver Vega y Jorkaeff Azofeifa”, aseguró a través de sus redes sociales.

Publicidad
Tweet placeholder

El comunicador explicó que “mucho dependerá del DT, su gusto por algunos jugadores y lo que él considere que le puedan aportar al equipo para este próximo semestre”, dejando en claro que el destino de los jugadores está supeditado a la decisión de Vladimir Quesada.

Publicidad

El tiempo también juega

Arce también advirtió que, pese a que parte de la afición espera una limpia profunda, el corto margen entre un torneo y otro obliga a que varias salidas se den de manera progresiva: “Muchas podrían concretarse, quizá, para junio del 2026”, matizó.

Nicolás Delgadillo, Gustavo Herrera y ahora…: otro delantero de Saprissa saldría de los planes de Erick Lonnis para el Clausura 2026

ver también

Nicolás Delgadillo, Gustavo Herrera y ahora…: otro delantero de Saprissa saldría de los planes de Erick Lonnis para el Clausura 2026

Por ahora, el futuro de Marvin Loría, Deyver Vega y Jorkaeff Azofeifa está bajo análisis. Habrá que esperar para saber qué deterimna el cuerpo técnico y si la lista de salidas en Tibás continúa ampliándose de cara al Clausura 2026.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa confirma una dura baja para Vladimir Quesada
Deportivo Saprissa

Saprissa confirma una dura baja para Vladimir Quesada

“Sentimiento de culpa”: Deyver Vega confiesa su dolor más grande
Deportivo Saprissa

“Sentimiento de culpa”: Deyver Vega confiesa su dolor más grande

Descartados por Wanchope: el anuncio sobre dos figuras de Saprissa que ningún morado quería escuchar
Deportivo Saprissa

Descartados por Wanchope: el anuncio sobre dos figuras de Saprissa que ningún morado quería escuchar

Wesly Decas se olvida de Real España y Jeaustin Campos: firma por este equipo de Costa Rica
Honduras

Wesly Decas se olvida de Real España y Jeaustin Campos: firma por este equipo de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo