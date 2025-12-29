Limpieza total en Saprissa: otras tres figuras podrían salir de Tibás por orden de Vladimir Quesada

Desde la finalización del Torneo Apertura 2025, el Deportivo Saprissa ya ha confirmado que varios futbolistas que formaron parte del plantel subcampeón bajo las órdenes de Vladimir Quesada no continuarán en el club para el 2026.

Mauricio Villalobos rescindió su contrato con los morados y se unió a Municipal Liberia, mientras que Nicolás Delgadillo también acordó su finiquito por decisión conjunta del cuerpo técnico y la directiva.

Al mismo tiempo, Yoserth Hernández regresó de su préstamo en Sporting FC, pero al no entrar en los planes del equipo también se desvinculó para reforzar a Liberia. A eso se suma que el directivo Erick Lonnis ya adelantó que en los próximos días se oficializará otra salida: la de Gustavo Herrera, probablemente rumbo a la MLS. Finalmente, el guardameta Esteban Alvarado decidió poner punto final a su carrera y colgar los guantes a los 36 años.

Otros tres morados en la cuerda floja

Pero el éxodo morado podría estar lejos de haber llegado a su final. Tanto el entrenador como la dirigencia del Monstruo continúan analizando piezas de cara a lo que viene y, según trascendió, hay más futbolistas cuyo futuro inmediato está siendo evaluado.

De acuerdo con la información del periodista Jason Arce, otros tres jugadores se encuentran bajo análisis. “En Saprissa se analiza la continuidad de Marvin Loría, Deyver Vega y Jorkaeff Azofeifa”, aseguró a través de sus redes sociales.

El comunicador explicó que “mucho dependerá del DT, su gusto por algunos jugadores y lo que él considere que le puedan aportar al equipo para este próximo semestre”, dejando en claro que el destino de los jugadores está supeditado a la decisión de Vladimir Quesada.

El tiempo también juega

Arce también advirtió que, pese a que parte de la afición espera una limpia profunda, el corto margen entre un torneo y otro obliga a que varias salidas se den de manera progresiva: “Muchas podrían concretarse, quizá, para junio del 2026”, matizó.

Por ahora, el futuro de Marvin Loría, Deyver Vega y Jorkaeff Azofeifa está bajo análisis. Habrá que esperar para saber qué deterimna el cuerpo técnico y si la lista de salidas en Tibás continúa ampliándose de cara al Clausura 2026.