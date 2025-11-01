Es tendencia:
Desahogo y lágrimas de emoción: Gustavo Herrera contó lo que le pasó por la cabeza al marcar su primer gol con Saprissa

Gustavo Herrera logró romper el maleficio y celebró con emoción su primer tanto con el uniforme del Saprissa.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Gustavo Herrera celebró su primer gol en Costa Rica.
© Saprissa.Gustavo Herrera celebró su primer gol en Costa Rica.

Tuvieron que pasar 97 días, 15 partidos y más de 700 minutos para que Gustavo Herrera pudiera gritar con el alma su primer gol como jugador del Deportivo Saprissa.

El momento llegó a los 81 minutos del duelo ante Guadalupe FC, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2025, cuando un remate cruzado de Ariel Rodríguez pegó en el poste y el juvenil panameño apareció dentro del área chica para empujarla con el pecho al fondo del arco.

La escena posterior fue pura emoción: abrazos, gritos y lágrimas. “Tavitín”, de apenas 18 años, rompió en llanto tras semanas de críticas y presión por parte de la afición morada, que esperaba con poca paciencia su estreno goleador.

¿Qué sintió Gustavo Herrera al anotar?

Tras el pitazo final, Gustavo Herrera habló con los medios y compartió lo que sintió en ese momento de liberación: “Me sentía muy emocionado, a seguir trabajando por más. Estoy feliz por eso, porque quiero hacer más. Quiero hacer goles, darle alegría a la afición, a mí mismo y a mi familia. Nada, voy a seguir esforzándome cada día más”, declaró el atacante panameño.

El ex jugador del Sporting San Miguelito destacó que el proceso no ha sido sencillo, pero mantiene la cabeza firme: “Hemos venido trabajando muy bien, y yo personalmente también. A seguir trabajando por más”, agregó con determinación.

Respaldo del camerino

El vestuario morado también celebró el gol como propio. Kendall Waston, capitán del equipo, fue uno de los primeros en felicitar al panameño y destacó su esfuerzo diario: “Se dio la alegría de todo el grupo por él, porque sabemos lo que le ha costado buscar el gol. Saltamos de alegría porque se lo merecía. Es un muchacho que trabaja bastante, muy callado. Gracias a Dios se le dio”, comentó el defensor con emoción.

Por su parte, Vladimir Quesada, técnico del Monstruo, elogió la perseverancia del juvenil: “Es algo refrescante para todos nosotros. Gustavo ha hecho las cosas muy bien, lamentablemente el marco se le había negado. Esto le dará confianza, y estamos seguros de que vendrán más goles”, afirmó el estratega.

